'Ajax wacht met smart op Kudus-miljoenen: openingsbod afgewezen'

Begin deze week maakte Fabrizio Romano melding van de interesse van Tottenham Hotspur. Inmiddels zouden de Spurs een eerste bod ter waarde van 50 miljoen euro hebben neergelegd bij stadsgenoot West Ham United. Dit openingsbod bleek echter niet genoeg en werd van tafel geveegd, weet talkSPORT te melden.

Ondertussen wacht Ajax met smacht op de toptransfer van Kudus. De Amsterdammers hebben naar verluidt een doorverkooppercentage weten te bedingen in de deal met West Ham. Ajax zou hierdoor recht hebben op tien tot vijftien procent van de winst over de transfersom.

Ajax nam Kudus in 2020 over van FC Nordsjaelland voor negen miljoen euro. Drie jaar later verkocht de club hem aan West Ham United voor zo’n 43 miljoen euro.