Heitinga gewaarschuwd: "In de Champions League ben je dan weg"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Ajax wacht mogelijk Champions League-trip van 6.200 kilometer

Joram
bron: Ajax1
De Champions League trofee
De Champions League trofee Foto: © Pro Shots

Kairat Almaty heeft zich dinsdagavond geplaatst voor het de hoofdfase van de Champions League. Het is de eerste Kazachse club die dat ooit is gelukt. De ploeg schakelde Celtic uit.

In Kazachstan werd het een verlenging, nadat beide duels in 0-0 was geëindigd. Ook na 120 minuten voetballen kwam er geen winnaar en werden er penalty's genomen door Kairat en Celtic. Uiteindelijk wist de club uit Kazachstan te winnen.

De kans dat Ajax zich op moet maken voor een trip naar Kazachstan is 25 procent. Dat betekent ook een kans van 12,5 procent op een uitwedstrijd. Mocht dat gebeuren, dan moet Ajax zo'n 6.200 kilometer afleggen voor het dit Champions League-duel.

