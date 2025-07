Ajax wacht nog altijd op transfer: "Maar intern is er geen stress"

Dat meldt De Telegraaf woensdag. "Maar intern is er geen enkele stress, zo verzekeren bronnen binnen de club", schrijft Ajax-watcher Mike Verweij. Op 24 juni kwam er een doorbraak in de onderhandelingen met Real Valladolid, maar de presentatie heeft nog steeds niet plaatsgevonden.

"Valladolid wilde wachten met de besprekingen, maar Kroes zag de bui al hangen, was bang dat Ajax kansloos zou zijn als zich grotere clubs zouden aandienen en ging in gesprek met zowel de toenmalige clubleiding als de nieuwe eigenaren", aldus Verweij. Ajax betaalt 9,5 miljoen euro plus anderhalf miljoen euro aan bonussen, al is het dus nog wachten op het definitieve bericht.