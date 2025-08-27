AD Voetbalpodcast
Heitinga gewaarschuwd: "In de Champions League ben je dan weg"
Meldingen
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfers & geruchten

'Ajax wacht op Brobbey-transfer, clubs pakken nog niet door'

Max
bron: Algemeen Dagblad
Brian Brobbey
Brian Brobbey Foto: © Pro Shots

Ajax wil zich graag nog versterken met een nieuwe spits. Zolang Brian Brobbey nog onder contract staat in Amsterdam, gaat dat echter niet gebeuren. 

Een vertrek van Brobbey hangt al lang in de lucht, maar de spits is nog altijd niet verkocht. Dat betekent dat de Amsterdammers nog niet kunnen toeslaan op de markt. "Ajax kan en wil geen nieuwe aanvalsleider aantrekken zolang de oude er nog is. Daar is geen geld voor, klinkt het vanuit de clubleiding", schrijft Johan Inan in het Algemeen Dagblad

Ajax ontving al Franse aanbiedingen voor Brobbey, maar die waren niet hoog genoeg voor Ajax. "Clubs als VfB Stuttgart, AS Roma en Sunderland zitten op het vinkentouw, maar pakken (nog) niet door", aldus Inan. "En zelfs als één van die clubs de door Ajax verlangde 25 miljoen euro over heeft voor Brobbey, is het niet zeker dat met het te besteden deel een concurrent voor Wout Weghorst wordt gehaald." Ajax zoekt ook nog een controleur, al lijkt die vacature dit seizoen door Liverpool-huurling James McConnell ingevuld te gaan worden. 

Gerelateerd:
Brian Brobbey tijdens de voorbereiding van Ajax

'Brobbey-transfer geen uitgemaakte zaak': "Nog niet doorgepakt"

0
Rene van der Gijp

Van der Gijp ziet gemiste kans: "Jammer dat hij niet is opgepikt"

0
Lees meer:
Ajax transfers & geruchten Het laatste Ajax Nieuws Brian Brobbey
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Rene van der Gijp

Van der Gijp ziet gemiste kans: "Jammer dat hij niet is opgepikt"

0
Rob Jansen

Rob Jansen stellig: "Binnen Ajax hebben ze een hekel aan elkaar"

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen sceptisch: "Ik vind hem geen spits voor Ajax"

0
Mike Verweij

Verweij: "Ik denk dat hij er bij Ajax ook heel goed op staat"

0
Myron Boadu viert goal

'Ook PSV en FC Twente denken aan Boadu; spits heeft voorkeur'

0
Wout Weghorst tegen Heracles Almelo

Samenvatting: Slordig Ajax wint in eigen huis van Heracles Almelo

0
Mike Verweij

"Ajax heeft commissarissen gehad, dat waren gewoon hapsnurkers"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 NEC Nijmegen 3 11 9
2 PSV 3 9 9
3 Ajax 3 4 7
4 FC Utrecht 3 6 6
5 Feyenoord 2 3 6
6 PEC Zwolle 2 3 6
7 Sparta Rotterdam 3 -1 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd