'Ajax wacht op Brobbey-transfer, clubs pakken nog niet door'

Een vertrek van Brobbey hangt al lang in de lucht, maar de spits is nog altijd niet verkocht. Dat betekent dat de Amsterdammers nog niet kunnen toeslaan op de markt. "Ajax kan en wil geen nieuwe aanvalsleider aantrekken zolang de oude er nog is. Daar is geen geld voor, klinkt het vanuit de clubleiding", schrijft Johan Inan in het Algemeen Dagblad.

Ajax ontving al Franse aanbiedingen voor Brobbey, maar die waren niet hoog genoeg voor Ajax. "Clubs als VfB Stuttgart, AS Roma en Sunderland zitten op het vinkentouw, maar pakken (nog) niet door", aldus Inan. "En zelfs als één van die clubs de door Ajax verlangde 25 miljoen euro over heeft voor Brobbey, is het niet zeker dat met het te besteden deel een concurrent voor Wout Weghorst wordt gehaald." Ajax zoekt ook nog een controleur, al lijkt die vacature dit seizoen door Liverpool-huurling James McConnell ingevuld te gaan worden.