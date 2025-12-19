Ajax wacht zware bekerwedstrijd op bezoek bij Eredivisie-club

Ajax moet in de volgende ronde van de beker op bezoek bij AZ. Dat kwam vrijdagmiddag uit de loting.

Ajax won deze week simpel van de amateurs van Excelsior Maasluis en was zo goed voor een plek bij de laatste zestien. Vrijdagmiddag gingen alle overgebleven clubs in de koker en werd Ajax gekoppeld aan AZ.

De achtste finales van het bekertoernooi worden gespeeld op 13, 14 en 15 januari.