Inan weet: "Daar hebben ze binnen de directie van Ajax spijt van"
Ajax wacht zware bekerwedstrijd op bezoek bij Eredivisie-club

bron: Ajax1
KNVB Beker
KNVB Beker

Ajax moet in de volgende ronde van de beker op bezoek bij AZ. Dat kwam vrijdagmiddag uit de loting. 

Ajax won deze week simpel van de amateurs van Excelsior Maasluis en was zo goed voor een plek bij de laatste zestien. Vrijdagmiddag gingen alle overgebleven clubs in de koker en werd Ajax gekoppeld aan AZ. 

De achtste finales van het bekertoernooi worden gespeeld op 13, 14 en 15 januari. 

Menno Geelen, Alex Kroes en Marijn Beuker

Driessen pleit voor ontslag Ajax-bestuurder: "Ordinaire oplichting"

Dick Schreuder tijdens een uitwedstrijd van NEC

Dick Schreuder looft Ajacied: "Hij ontwikkelt zich heel goed"

John van Loen

John van Loen is woest: "Gewoon een mes in mijn rug gestoken"

Erik ten Hag

Ten Hag genoemd bij concurrent: "Heeft het bij Ajax laten zien"

Václav Cerny

VIDEO | Cerny met twee treffers weer de grote man bij Besiktas

Mario Been

Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"

Jordi Cruijff

Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"

Fans van Ajax vieren feest na de winst bij Qarabağ

SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ

John Heitinga

'Het voelde voor mij onterecht dat Heitinga trainer van Ajax werd'

0
Agenda
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 16 30 43
2 Feyenoord 16 21 34
3 Ajax 16 10 29
4 NEC Nijmegen 16 14 28
5 FC Groningen 16 3 26
6 AZ 15 4 25
7 FC Twente 16 5 24
Bekijk de hele stand
