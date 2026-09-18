Ajax was concreet voor oud-speler AZ: "Clubs kwam er niet uit"
Ajax toonde deze zomer concrete belangstelling voor Myron van Brederode. De 23-jarige vleugelaanvaller maakt al enige tijd een sterke indruk bij KV Mechelen en was dichtbij een stap naar Amsterdam.
"Het waren spannende weken. Er speelde veel. Uiteindelijk is het nergens tot een deal gekomen, want de bedragen lagen te ver uit elkaar. Als een club me graag wilde, had die dat bedrag geboden, maar KV Mechelen is in zijn goed recht om dat geld te vragen", blikt hij terug op de transferperiode tegenover de Gazet van Antwerpen.
Van Brederode kreeg ook de kans om in Saudi-Arabië te gaan voetballen, maar wees dat bod af. "Klopt. Ik ga niet puur voor het geld voetballen. Mijn ambities liggen hoger dan dat", stelt de oud-speler van AZ.
Ajax toonde concrete interesse in de vleugelaanvaller. "Met Ajax was het concreet, maar de clubs raakten het niet eens over het bedrag. Het is jammer dat je uiteindelijk geen stap kan zetten als het financieel en sportief wel klopt", vertelt hij.
"Ik ben daar altijd eerlijk over geweest: als de juiste club komt en het totaalplaatje klopt, zou ik gaan. De clubs die ik zag en die mij belden, waren goed. Alleen wilden zij geen tien miljoen euro betalen. Ik denk ook dat KV niet zo happig was om me te verkopen. Ze bleven aan de vraagprijs vasthouden", aldus Van Brederode. Uiteindelijk maakte hij zijn keuze om te blijven. "Ik heb met mijn gezond verstand hier een overeenkomst voor vier jaar getekend."
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