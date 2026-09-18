Ajax was concreet voor oud-speler AZ: "Clubs kwam er niet uit"

Ajax toonde deze zomer concrete belangstelling voor Myron van Brederode. De 23-jarige vleugelaanvaller maakt al enige tijd een sterke indruk bij KV Mechelen en was dichtbij een stap naar Amsterdam.

"Het waren spannende weken. Er speelde veel. Uiteindelijk is het nergens tot een deal gekomen, want de bedragen lagen te ver uit elkaar. Als een club me graag wilde, had die dat bedrag geboden, maar KV Mechelen is in zijn goed recht om dat geld te vragen", blikt hij terug op de transferperiode tegenover de Gazet van Antwerpen.

Van Brederode kreeg ook de kans om in Saudi-Arabië te gaan voetballen, maar wees dat bod af. "Klopt. Ik ga niet puur voor het geld voetballen. Mijn ambities liggen hoger dan dat", stelt de oud-speler van AZ.