Meldingen
2026-09-15
Yves Bissouma
BREAKING | 'Bissouma bereikt akkoord met Ajax: details bekend'
2026-09-14
Jordi Cruijff
BREAKING | Jordi Cruijff wil weer stunten bij Ajax: "Transfervrij"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax was concreet voor oud-speler AZ: "Clubs kwam er niet uit"

Sara
bron: Nieuwsblad
Myron van Brederode
Myron van Brederode Foto: © Pro Shots

Ajax toonde deze zomer concrete belangstelling voor Myron van Brederode. De 23-jarige vleugelaanvaller maakt al enige tijd een sterke indruk bij KV Mechelen en was dichtbij een stap naar Amsterdam.

"Het waren spannende weken. Er speelde veel. Uiteindelijk is het nergens tot een deal gekomen, want de bedragen lagen te ver uit elkaar. Als een club me graag wilde, had die dat bedrag geboden, maar KV Mechelen is in zijn goed recht om dat geld te vragen", blikt hij terug op de transferperiode tegenover de Gazet van Antwerpen.

Van Brederode kreeg ook de kans om in Saudi-Arabië te gaan voetballen, maar wees dat bod af. "Klopt. Ik ga niet puur voor het geld voetballen. Mijn ambities liggen hoger dan dat", stelt de oud-speler van AZ.

Ajax toonde concrete interesse in de vleugelaanvaller. "Met Ajax was het concreet, maar de clubs raakten het niet eens over het bedrag. Het is jammer dat je uiteindelijk geen stap kan zetten als het financieel en sportief wel klopt", vertelt hij.

"Ik ben daar altijd eerlijk over geweest: als de juiste club komt en het totaalplaatje klopt, zou ik gaan. De clubs die ik zag en die mij belden, waren goed. Alleen wilden zij geen tien miljoen euro betalen. Ik denk ook dat KV niet zo happig was om me te verkopen. Ze bleven aan de vraagprijs vasthouden", aldus Van Brederode. Uiteindelijk maakte hij zijn keuze om te blijven. "Ik heb met mijn gezond verstand hier een overeenkomst voor vier jaar getekend."

Zet in op Ajax tegen Excelsior!

Ajax speelt zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen Excelsior. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Tolu Arokodare viert zijn treffer tegen PSV

Tolu ontvangt prachtig nieuws na sterke seizoensstart bij Ajax

0
Sofyan Amrabat bij Ajax

Amrabat krijgt sneer terug van bondscoach: "Respect dwing je af"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Karim El Ahmadi bij ESPN

El Ahmadi: "Die zijn misschien wel te goed voor de Eredivisie"

0
Matthijs de Ligt en AnneKee Molenaar

AnneKee Molenaar open over breuk met Matthijs de Ligt: "Een hel"

0
Johan Derksen

Johan Derksen stellig: "Van Bommel had niet eens geel mogen hebben"

0
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft reageert: "Die heeft nog nooit een vlieg doodgeslagen"

0
Tolu kijkt teleurgesteld toe tijdens Ajax - PSV

Tolu maakt indruk bij Ajax: "Snapte niet dat hij gewisseld werd"

0
Marc Ter Stegen met een tasje bij de spelersbus van Ajax

"Ter Stegen moet gedacht hebben dat hij in Madurodam was gekomen"

0
Rob Jansen

Jansen openbaart: "Ging krankzinnig omhoog in het Overmars-tijdperk"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Tolu ontvangt prachtig nieuws na sterke seizoensstart bij Ajax

Ajax was concreet voor oud-speler AZ: "Clubs kwam er niet uit"

Amrabat krijgt sneer terug van bondscoach: "Respect dwing je af"

Hans Kraay looft Ajacied: "Daar wilde niemand met hem op de foto"

Amrabat vergeleken met PSV'er: "Viel niet mee wat hij liet zien"

Abdellah Ouazane stelt jarige Ajax-fan teleur in Johan Cruijff Arena

Ajax krijgt scheidsrechter toegewezen voor thuisduel met Excelsior

Hoop voor uitsupporters van Ajax: "Zo vrij mogelijk reizen..."
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws