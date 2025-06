Ajax was dichtbij vastleggen Virgil van Dijk: "Heel dom geweest"

Virgil van Dijk is een kind van de club van FC Groningen. Voor het eerst in jaren speelt hij op dinsdagavond weer eens in de Euroborg. Robert Maaskant had Van Dijk onder zijn hoede, en begrijpt nog altijd niet dat topclubs als PSV, Ajax en Feyenoord hem destijds niet oppikten uit het hoge noorden.

Van Dijk koos uiteindelijk voor Celtic. Maaskant denkt te weten wanneer de Nederlandse top haar interesse verloor. "In de tweede seizoenshelft speelden we tegen PSV en maakte Virgil een fout, waarbij hij balverlies leed en we direct een tegendoelpunt kregen. Ik weet zeker dat PSV hem op dat moment heeft afgeschreven", stelt de coach bij Voetbal International.

Ajax en Feyenoord lieten de verdediger ook aan zich voorbij gaan. "Maar dat is heel dom geweest. Dat ze zo'n jongen hebben laten lopen, vind ik echt een misser van de Nederlandse topclubs", aldus Maaskant. "Niemand kon garanderen dat het uiteindelijk zo zou gaan lopen, maar Virgil was op dat moment ook al écht een goede verdediger, die duidelijk klaar was voor de volgende stap. Het is toch wel heel gek dat ze in de Nederlandse top dit gokje niet hebben genomen."