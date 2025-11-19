AD Voetbalpodcast
Inan: "Weet zeker dat hij de nieuwe technisch directeur kiest"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
'Ajax was rond met Roemeense spits voor komst Kasper Dolberg'

Rik Engelbertink
bron: X (voorheen Twitter)
Kasper Dolberg debuteert voor Ajax
Kasper Dolberg debuteert voor Ajax Foto: © Pro Shots

Louis Munteanu had de nieuwe spits van Ajax kunnen worden in plaats van Kasper Dolberg. De Amsterdammers konden een transfer betreffende Dolberg eerder afronden dan die van Munteanu.

Ajax en Royal Antwerp waren rond het middaguur al rond over de transfer van de spits. CFR Cluj voerde pittige onderhandelingen, waarbij er pas om vijf uur 's middags een doorbraak werd bereikt. Ajax wilde geen risico's lopen betreffende de deadline om twaalf uur 's nachts en blies de transfer af.

"Ajax was op Deadline Day rond met Cluj over Louis Munteanu", schrijft WFCGroningen op X. "Dolberg keuring was om 12 uur. Rond met Cluj om 5 uur", schrijft hij. Ajax had de transfer van Dolberg rond 20:00 uur in kannen en kruiken, waardoor er daar niks meer mis kon gaan. 

0 reacties
