'Ajax was ver met andere trainerskandidaat': "Ontstonden twijfels"

Niet Farioli, maar Graham Potter was in eerste instantie de beoogde nieuwe hoofdtrainer van Ajax. "Daar waren ze best wel ver mee", onthult Johan Inan in de AD Voetbalpodcast. "Uiteindelijk ontstonden er twijfels toen bleek dat hij twee assistenten mee wilde nemen. Al met al liep dat in de papieren en de centen en toen heeft Ajax er van afgezien."

Vervolgens kwam Farioli in beeld. De Italiaanse oefenmeester wist Kelvin de Lang en Marijn Beuker meteen te overtuigen. "Die zeiden tegen Kroes: zodra het kan, moet je ook met deze trainer gaan zitten", weet Inan. "Toen zijn ze gaan schakelen omdat hij goedkoper was en omdat ze de perceptie hadden dat hij zou kunnen domineren in de Eredivisie met Ajax-voetbal."