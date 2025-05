Ajax-watcher: "Dat kan nu Ajax niks meer te verliezen heeft"

Ajax heeft een wonder nodig: winst op FC Twente én puntverlies van PSV bij Sparta. Zelf heeft het daar weinig invloed op, al kan het de druk op PSV wel verhogen.

"Na het vierde opeenvolgende puntenverlies van Ajax heeft de ploeg van Peter Bosz de schaal voor het grijpen tegen Sparta", schrijft Johan Inan in het Algemeen Dagblad. "En met vijf opeenvolgende zeges en daarin 18 treffers lijkt PSV weer onverstoorbaar."

"Ajax kan zelf niks doen op het Kasteel, maar het kan tegen FC Twente wel in de koppies van de PSV’ers proberen te kruipen", stelt de Ajax-watcher. "Een wedstrijd vroeg beslissen, lukte Ajax dit seizoen zelden. Des te groter de schok die de ogenschijnlijk murw gebeukte ploeg van trainer Francesco Farioli teweeg zal brengen op Het Kasteel."

"Echter, daar zijn wel goals voor nodig. En die zal Ajax niet snel maken als het afwacht tegen FC Twente", vervolgt de journalist. "De rem moet eraf en niet zo’n beetje ook", concludeert hij. "En dat kan nu Ajax niks meer te verliezen heeft. De tweede plek en het zekere Champions League-ticket heeft het sowieso, het kan alleen maar mooier worden."

Inan stelt dat er meer opportunisme in de opstelling en opvatting wenselijk is bij Ajax. "Voor goals kom je bij Wout Weghorst uit. En als je met de supersub speelt, heb je voorzetten en flanken nodig. Steven Berghuis ernaast op rechts, op links een back die doorkomt en een afgemeten pass in huis heeft. Owen Wijndal? Niet eens zo’n gekke optie."

"En middenvelders die het doel aanvallen zijn ook geen overbodige luxe. Ajax moet stormen tegen FC Twente. Farioli kan er daarom zelfs voor kiezen om naast Weghorst ook Brian Brobbey op te stellen om onmiddellijk een oorlog te ontketenen", besluit Inan.