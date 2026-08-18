Ajax-watcher geeft update: "PSV ligt momenteel op poleposition"

PSV heeft nog altijd de beste papieren om zich te versterken met Lutsharel Geertruida. Dat schrijft het Algemeen Dagblad .

Geertruida staat naar verluidt hoog op het wensenlijstje van PSV, maar ondanks veel geruchten is er nog geen sprake van een transfer. Onlangs werd de verdediger ook gelinkt aan Ajax. "Cruijff en Míchel vinden de oud-Feyenoorder een zeer interessante optie omdat hij op meerdere posities kan spelen, waarbij hij ook als voetballende controleur kan fungeren", zo schrijft clubwatcher Johan Inan.

Momenteel staat de Oranje-international nog onder contract bij RB Leipzig, dat hem vorig seizoen verhuurde aan Sunderland. "Ajax dacht PSV af te kunnen troeven, maar de rivaal, die in juni al met hem sprak, ligt momenteel op poleposition", benadrukt Inan.