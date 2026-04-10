Ajax-watcher verdedigt Flamingo: "Antisemitisch? Slaat nergens op"
PSV werd dinsdagmiddag in Eindhoven gehuldigd voor de 27ste landstitel in de historie van de club. Op het Stadhuisplein zetten bijna alle spelers wel nummer in, al had Ryan Flamingo dat misschien beter niet kunnen doen.
"En wie niet springt, die is een j**d", zette de verdediger van PSV in, wat hem op de nodige boze reacties kwam te staan. De Eindhovense club corrigeerde Flamingo en bood ook haar excuses aan. Ajax-watcher Mike Verweij is het echter niet eens met mate waarin de PSV'er nu wordt aangepakt.
"Je noemt de naam van Flamingo en PSV neemt daar afstand van", begint Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Het is mega onverstandig wat hij deed, maar de Ajax-fans roepen het te pas en te onpas. Het is gewoon een geuzennaam, dat het Joden zijn. Het is natuurlijk niet goed, maar hoe hij daar nu op af wordt gerekend... Om het in een antisemitische hoek te plaatsen, dat slaat nergens op."
Valentijn Driessen deelt die mening niet. "Mike, je neemt nu een verkeerde afslag. Dit kun je nooit goedkeuren, wat Ajax en haar supporters zelf ook doet. Hij krijgt een hoop kritiek over zich heen. Als jonge mensen beginnen te drinken, dan gaan ze hele rare dingen roepen. Maar dat betekent niet dat dit door de beugel kan. Zeker niet voor zo'n groot publiek", aldus Driessen.
