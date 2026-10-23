Ajax-watcher verwacht transfer in 2027: "Een nieuwe linksbuiten"

Jordi Cruijff is achter de schermen waarschijnlijk alweer druk bezig met de samenstelling van de selectie bij Ajax voor komend seizoen en Johan Inan sluit niet uit dat de technisch directeur in januari ook nog actief zal zijn op de transfermarkt.

Na het vertrek van Mika Godts, die in de zomer naar Paris Saint-Germain vertrok, is de ideale linksbuiten nog niet gevonden. "Dient een spoedige oplossing zich aan? Dat hangt af van hoe snel Adingra, die een terugvalletje heeft gehad, weer fit is en zich manifesteert op links", schrijft hij op de website van het AD.

"Maar ook als hij daar gaat schitteren, betekent dat niet dat Ajax voor de komende jaren is voorzien”, benadrukt Inan. "Adingra is gehuurd en heeft een koopoptie voor 16 miljoen. Nog los van de fysieke achterstand die hij momenteel heeft, wordt het ook financieel lastig om hem te kopen", voorspelt de verslaggever.