Ajax-wedstrijden vastgesteld: dit zijn de speeldata en -tijden
De KNVB heeft de speeldagen en aanvangstijden van speelronde 13 t/m 21 definitief bekendgemaakt. Deze waren nog niet definitief vastgesteld, maar supporters kunnen hun agenda's nu dus bijwerken.
Het programma in deze periode is afgerond nadat de Europese speelschema's van de Nederlandse clubs bekend zijn, zo meldt de VriendenLoterij Eredivisie. De speeldagen en aanvangstijden van speelronde 22 t/m 32 worden in december bekendgemaakt. De laatste twee speelrondes staan (zoals gebruikelijk) al wel vast.
Vastgestelde duels Ajax
Speelronde 13: Ajax – ADO Den Haag (zondag 22 november 2026, 14:30 uur)
Speelronde 14: Feyenoord – Ajax (zondag 29 november 2026, 14:30 uur)
Speelronde 15: Ajax – FC Utrecht (zondag 6 december 2026, 14:30 uur)
Speelronde 16: Ajax – SC Cambuur (zondag 13 december 2026, 20:00 uur)
Speelronde 17: Go Ahead Eagles – Ajax (zondag 20 december 2026, 16:45 uur)
Speelronde 18: Willem II – Ajax (zaterdag 9 januari 2027, 20:00 uur)
Speelronde 19: Ajax – FC Groningen (zondag 17 januari 2027, 14:30 uur)
Speelronde 20: Ajax – Telstar (zaterdag 23 januari 2027, 16:30 uur)
Speelronde 21: sc Heerenveen – Ajax (zondag 31 januari 2027, 12:15 uur)
Ajax-wedstrijden vastgesteld: dit zijn de speeldata en -tijden
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