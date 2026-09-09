Ajax-wedstrijden vastgesteld: dit zijn de speeldata en -tijden

De KNVB heeft de speeldagen en aanvangstijden van speelronde 13 t/m 21 definitief bekendgemaakt. Deze waren nog niet definitief vastgesteld, maar supporters kunnen hun agenda's nu dus bijwerken.

Het programma in deze periode is afgerond nadat de Europese speelschema's van de Nederlandse clubs bekend zijn, zo meldt de VriendenLoterij Eredivisie. De speeldagen en aanvangstijden van speelronde 22 t/m 32 worden in december bekendgemaakt. De laatste twee speelrondes staan (zoals gebruikelijk) al wel vast.