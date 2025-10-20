Ajax weer geleid door oude bekende scheidsrechter tegen Chelsea

Felix Zwayer is door de UEFA aangewezen als scheidsrechter voor de Champions League-wedstrijd tussen Ajax en Chelsea, die woensdagavond in Londen plaatsvindt. Dit werd maandagmiddag bekendgemaakt via de officiële website van de UEFA.

Zwayer floot eerder al een Champions League-wedstrijd van Ajax, toen de Amsterdammers in de laatste kwalificatieronde met 2-0 wonnen van APOEL in eigen stadion. In het seizoen 2022/2023 floot hij ook het duel van Ajax tegen Napoli, de Italianen wonnen met 4-2.

Chelsea begon dit Champions League-seizoen met een 3-1 nederlaag tegen Bayern München, maar won wel met 1-0 van Benfica in de zogenaamde 'Mourinho-derby'. Ajax staat na twee wedstrijden nog zonder punten en heeft nog geen doelpunt gescoord in het toernooi.