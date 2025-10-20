Het laatste Ajax Nieuws
Ajax weer geleid door oude bekende scheidsrechter tegen Chelsea
Calvin Bassey, Felix Zwayer en Hirving Lozano Foto: © Pro Shots
Felix Zwayer is door de UEFA aangewezen als scheidsrechter voor de Champions League-wedstrijd tussen Ajax en Chelsea, die woensdagavond in Londen plaatsvindt. Dit werd maandagmiddag bekendgemaakt via de officiële website van de UEFA.
Zwayer floot eerder al een Champions League-wedstrijd van Ajax, toen de Amsterdammers in de laatste kwalificatieronde met 2-0 wonnen van APOEL in eigen stadion. In het seizoen 2022/2023 floot hij ook het duel van Ajax tegen Napoli, de Italianen wonnen met 4-2.
Chelsea begon dit Champions League-seizoen met een 3-1 nederlaag tegen Bayern München, maar won wel met 1-0 van Benfica in de zogenaamde 'Mourinho-derby'. Ajax staat na twee wedstrijden nog zonder punten en heeft nog geen doelpunt gescoord in het toernooi.
Laatste nieuws
'Oscar Gloukh aangepakt': "Die zou ik even bij zijn oren grijpen"
Borst zijn kritiek niet mals: "Hij is de uitvinder van het bedrog"
Ajax weer geleid door oude bekende scheidsrechter tegen Chelsea
Koopmeiners lacht om Ajax: "Dat is altijd lekker als je dat hoort"
Weghorst kreeg geel: "De KNVB heeft laten weten dat het rood is"
'Heitinga op dood spoor': "Hij kan Ajax niet meer reanimeren"
Oud-Ajacied nu ineens grote held in Spanje: "Van hoge kwaliteit"
Van Gelder ziet in bij zwalkend Ajax: "Dat wordt nog een probleem"
Theo Janssen valt speler op in duel Ajax - AZ: "Dat is bizar"
Weghorst moet het ontgelden: "Hij deed me denken aan een patiënt"
Meer nieuws
Willie Overtoom stellig: "Die spelers had Ajax nooit moeten kopen"
"Heitinga lijkt in niets meer op de jongen van afgelopen zomer"
Ajax toont interesse in FC Twente-verdediger: "Leuk om te horen"
"Wout Weghorst is vaak de beste man, dat is het hele probleem"
Ongelukkige Jan Faberski snel gewisseld: "Dit moet hij leren"
Kenneth Perez: "Ze willen 'Ajax-voetbal' spelen met middelmaat"
Weghorst ontsnapt aan rood: "Denk dat ze meenemen dat het Goes is"
PSV'er Salah-Eddine: "Als je minuten kan maken bij zo’n mooie club..."
Frans Timmermans maakt Ajax-sneer: "Altijd leuk om te plagen"
Xavier Mbuyamba naar Ajax? "Dat maakt hem nog interessanter"
Ouder nieuws
Weghorst kritisch: "Als je voor Ajax speelt, dan moet je er staan"
Vink over 'foute' beslissing bij Ajax-AZ: "Gedrag is onacceptabel"
De Zeeuw over Ajacied: "Iemand die altijd zijn mond open doet"
Hans Kraay Junior: "Het was echt één grote gatenkaas bij Ajax"
Ajax-aanwinst treedt in grote voetsporen: "Wil hetzelfde bereiken"
Kramer over Weghorst-discussie: "Begint echt lachwekkend te worden"
"Het zou me niet helemaal verbazen als Goes het zou uitlokken"
"Alle baangaranties van alle betrokkenen bij Ajax zijn ingetrokken"
Alex Kroes wijst naar Ajax-vertrek: "Dus ik begrijp hem wel"
Alex Kroes: "Er komt binnenkort opnieuw een boek uit over Ajax"
Video’s
VIDEO | PSV-fan over Ajacied: "Hij mag bij ons op de bank zitten"
Hedwiges Maduro vol vertrouwen: "Weet dat ik pas net begonnen ben"
"Het is tactisch gewoon een hele slimme zet van Alex Kroes"
Ihattaren doet gewaagde uitspraak: "Weet dat ik dat ga bereiken"
PSV'er vertelt over titel na blamage van Ajax: "Een sombere dag"
'Hakim Ziyech terug naar Ajax?' "Zou van waarde kunnen zijn"
FC Twente-watcher kritisch op NOS: "Omgeven met een Ajax-sausje"
0 reacties