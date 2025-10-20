AD Voetbalpodcast
Inan ziet 'oplossing' voor Ajax: "Daar heb je meer belang bij"
Meldingen
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax weer geleid door oude bekende scheidsrechter tegen Chelsea

Arthur
bron: UEFA
Calvin Bassey, Felix Zwayer en Hirving Lozano
Calvin Bassey, Felix Zwayer en Hirving Lozano Foto: © Pro Shots

Felix Zwayer is door de UEFA aangewezen als scheidsrechter voor de Champions League-wedstrijd tussen Ajax en Chelsea, die woensdagavond in Londen plaatsvindt. Dit werd maandagmiddag bekendgemaakt via de officiële website van de UEFA.

Zwayer floot eerder al een Champions League-wedstrijd van Ajax, toen de Amsterdammers in de laatste kwalificatieronde met 2-0 wonnen van APOEL in eigen stadion. In het seizoen 2022/2023 floot hij ook het duel van Ajax tegen Napoli, de Italianen wonnen met 4-2.

Chelsea begon dit Champions League-seizoen met een 3-1 nederlaag tegen Bayern München, maar won wel met 1-0 van Benfica in de zogenaamde 'Mourinho-derby'. Ajax staat na twee wedstrijden nog zonder punten en heeft nog geen doelpunt gescoord in het toernooi.

Gerelateerd:
John en Heitinga en een teleurgestelde Oscar Gloukh

'Oscar Gloukh aangepakt': "Die zou ik even bij zijn oren grijpen"

0
Hugo Borst op de tribune bij Sparta Rotterdam

Borst zijn kritiek niet mals: "Hij is de uitvinder van het bedrog"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
PSV-supporters zorgen voor sfeer in het Philips Stadion

VIDEO | PSV-fan over Ajacied: "Hij mag bij ons op de bank zitten"

0
Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro vol vertrouwen: "Weet dat ik pas net begonnen ben"

0
Alex Kroes

"Het is tactisch gewoon een hele slimme zet van Alex Kroes"

0
Mohamed Ihattaren

Ihattaren doet gewaagde uitspraak: "Weet dat ik dat ga bereiken"

0
PSV viert de titel in 2016

PSV'er vertelt over titel na blamage van Ajax: "Een sombere dag"

0
Hakim Ziyech namens Ajax

'Hakim Ziyech terug naar Ajax?' "Zou van waarde kunnen zijn"

0
Rivkah op het Veld

FC Twente-watcher kritisch op NOS: "Omgeven met een Ajax-sausje"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 9 15 22
2 Feyenoord 8 12 22
3 AZ 9 7 18
4 Ajax 9 5 16
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 9 8 14
7 FC Twente 9 3 14
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd