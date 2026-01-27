'Ajax weerstaat buitenlandse interesse en verlengt met toptalent'

Op Sportcomplex De Toekomst was er dinsdag veel positief transfernieuws voor Ajax. De Amsterdamse club haalde eerder al toptalent Paulo da Silva over van NEC, maar wist nu ook Jesherun Simeon binnenboord te houden. Dat meldt De Telegraaf .

De 16-jarige rechtsbuiten stond volop in de belangstelling van buitenlandse clubs, waardoor de gesprekken met Ajax langere tijd duurden. Ondanks die interesse is er nu een doorbraak gekomen in de onderhandelingen.

Simeon, die uitkomt voor Oranje Onder 17 en al speelt in Ajax Onder 19, heeft mondelinge overeenstemming bereikt met de club. Naar verwachting tekent hij binnenkort een nieuw contract dat doorloopt tot de zomer van 2029.