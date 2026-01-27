Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Ajax weerstaat buitenlandse interesse en verlengt met toptalent'

Joram
bron: De Telegraaf
Het veld op De Toekomst (Ajax)
Het veld op De Toekomst (Ajax) Foto: © Pro Shots

Op Sportcomplex De Toekomst was er dinsdag veel positief transfernieuws voor Ajax. De Amsterdamse club haalde eerder al toptalent Paulo da Silva over van NEC, maar wist nu ook Jesherun Simeon binnenboord te houden. Dat meldt De Telegraaf.

De 16-jarige rechtsbuiten stond volop in de belangstelling van buitenlandse clubs, waardoor de gesprekken met Ajax langere tijd duurden. Ondanks die interesse is er nu een doorbraak gekomen in de onderhandelingen.

Simeon, die uitkomt voor Oranje Onder 17 en al speelt in Ajax Onder 19, heeft mondelinge overeenstemming bereikt met de club. Naar verwachting tekent hij binnenkort een nieuw contract dat doorloopt tot de zomer van 2029.

Gerelateerd:
Maarten Paes in het shirt van FC Dallas

'Ajax wil zich per direct versterken met ex-keeper van FC Utrecht'

0
Roman Yaremchuk

'Olympiakos moet aanvaller (30) missen tegen Ajax woensdagavond'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

0
Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

0
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

0
Mario Been

Mario Been snapt niks van Ajax: "Je hoeft maar te bellen..."

0
Hans Kraay

Kraay onthult update over Maurice Steijn: "Op een serieuze lijst"

0
Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties