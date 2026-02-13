Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
'Ajax wees Raheem Sterling zelf af door stevige salariseisen'

Raheem Sterling
Raheem Sterling Foto: © BSR Agency

Ajax heeft géén poging gedaan om Raheem Sterling van Feyenoord weg te halen. De 82-voudig international werd aangeboden, maar Ajax besloot af te zien, omdat de baten mogelijk niet opwogen tegen de lasten, meldt VoetbalPrimeur.

Sterling vertrok eind januari transfervrij bij Chelsea en kon zo zijn loopbaan nieuw leven inblazen. Volgens de BBC versloeg Feyenoord in de strijd om de 31-jarige vleugelaanvaller liefst achttien andere clubs. Ajax zat daar dus niet bij en bedankte voor de aanbieding.

De fitheid van Sterling en het financiële plaatje waren doorslaggevend. Sinds mei 2025 speelde hij geen officieel duel meer, en zijn salaris tot het einde van het seizoen zou 2 à 2,5 miljoen euro bedragen. Een snelle rekensom leert dat hij zo’n 250.000 euro per wedstrijd zou kosten, wat Ajax te gortig vond.

Bij Feyenoord lag de situatie anders. De Rotterdammers konden versterking op de vleugels goed gebruiken, zeker van een speler met internationale ervaring. Directeur Dennis te Kloese en trainer Robin van Persie haalden Sterling vervolgens naar De Kuip. Een debuut tegen Go Ahead Eagles op zondag lijkt voorlopig nog te vroeg.

