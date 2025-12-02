Ajax weet FC Groningen te verslaan na hervatting gestaakt duel

Het is Ajax op dinsdagmiddag gelukt om haar inhaalduel met FC Groningen te winnen. In een lege Johan Cruijff ArenA werd het 2-0.

Het duel werd vanaf de zesde minuut hervat. Ondanks dat het spel over en weer ging, was het Ajax dat de ban wist te breken. Vlak voordat de klok het halve uur speeltijd aantikte, was het Mika Godts die de trekker over haalde.

FC Groningen zette in het tweede bedrijf aan om de gelijkmaker te maken en kreeg daartoe ook de nodige kansen. Het was echt Ajax dat de score uit wist te breiden via Aaron Bouwman. FC Groningen kreeg ook daarna nog kansen, maar de ploeg wist niet terug te komen in de wedstrijd.