Ajax weet mogelijke tegenstanders in 3e voorronde Conference League
Ajax neemt het in de tweede voorronde van de Conference League op tegen FK Vojvodina, maar maandagmiddag werd er in Zwitserland ook al geloot voor de derde voorronde van de Europese toernooien.
Als de club uit Amsterdam er in slaagt om FK Vojvodina - donderdag staat om 20:00 uur de heenwedstrijd in Servië op het programma en een week later volgt de return in de Johan Cruijff Arena - uit te schakelen, dan wacht er een tweeluik met Shelbourne (Ierland) of Nomme Kalju FC (Estland).
Ajax begint met een thuiswedstrijd als de ploeg van trainer Michel de volgende ronde haalt. De wedstrijden in de 3e voorronde van de Conference League zullen op donderdag 6 augustus en donderdag 13 augustus afgewerkt worden.
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Ajax weet mogelijke tegenstanders in 3e voorronde Conference League
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