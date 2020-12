Geschreven door Auke Kooreman 20 dec 2020 om 16:12

Waar Ajax normaal gesproken na elke balaanname en goal een fluitconcert van alle ADO-supporters had gekregen, wandelden de Amsterdammers dit keer in de eerste helft stilletjes over de thuisploeg heen. Geen monsterzege, maar wel wederom een gemakkelijke overwinning.

ADO Den Haag-Ajax is normaal gesproken en wedstrijd met haat, passie en twee ploegen die vol voor de winst gaan. Erik ten Hag had voor de jonge spelers van afgelopen woensdag een plek op de bank en Klaas Jan Huntelaar en Andre Onana stonden weer aan de start van de wedstrijd. Voorafgaand van de wedstrijd maakte Ruud Brood al duidelijk dat de wedstrijdverhouding bekend zal zijn, maar de wil om te winnen niet anders zal zijn dan normaal. De Hagenaren hielden dat welgeteld 20 minuten vol. Het tempo van Ajax lag niet super hoog, maar hoog genoeg om te scoren. Sean Klaiber haalde uitstekend de achterlijn en zette Dusan Tadic in makkelijke scoringspositie. De aanvoerder liet de kans niet liggen en schoot de 0-1 tegen de touwen. De Haagse muur was gebroken en kort daarna volgde gelijk de 0-2. Huntelaar was erg alert en won eenvoudig het duel van oud-Ajacied Boy Kemper. De routinier liet,maar weer eens zien hoe effectief de spits is en scoorde hierdoor twee wedstrijden achter elkaar.

Na 10 minuten geen doelpunten gaf de selectie van Ten Hag extra gas en wist nogmaals twee keer kort achter elkaar te scoren. Via een gelukje werd Antony een-op-een gezet met Luuk Koopmans. De Braziliaan bleef rustig en keek uitstekend om zich heen. Zakaria Labyad was mee gesprint met de Braziliaan en mocht voor open doel de 0-3 scoren van de linksbuiten. Net als na de eerste goal maakte Huntelaar 2 minuten later ook een doelpunt. De spits stond tussen twee ADO-verdedigers helemaal vrij en maakte zijn tweede kop goal van de middag. 0-4 na 32 minuten een afgang voor het Nederlandse voetbal of een uitermate topprestatie van Ajax?

De teller stond voor Ajax na 12,5 wedstrijden in de Eredivisie al op 51 doelpunten. De Amsterdammers haalden weliswaar vaker de 100 goals of meer, maar wisten in de afgelopen 10 jaar nog nooit zoveel goals te maken in zo’n korte tijd. De thuisploeg was de hele eerste helft dominant, maar Onana moest voor rust nog wel noodzakelijk optreden. Michiel Kramer kreeg een lage voorzet en dacht af te ronden, maar de doelman uit Kameroen liet zondagmiddag weer eens zien waarom hij hoort bij de 10 beste keepers van de wereld.

Na een lange week vol met ellende voor Quincy Promes gaf Ten Hag zondag de aanvaller weer de kans om zichzelf positief naar de buitenwereld te laten zien. Kenneth Taylor en Lisandro Martinez kregen ook 45 minuten in Den Haag. De Hagenezen zagen ondanks de wissels de kwaliteit niet minder worden bij de thuisploeg, maar zetten zichzelf wel voor het eerst in de middag op het scorebord. Kramer kwam net als in de eerste helft in een kansrijke positie en schoot de tweede keer de bal wel langs Onana. 0-13 kon daardoor niet meer, maar een monsterzege zat er nog altijd in. ADO kwam werd weliswaar gevaarlijker, maar zagen tussen de kleine haagse kansen door wel Promes zijn schot net naast de linkerpaal gaan. De ruimtes werden groter en de uitploeg werd alleen, maar minder dominanter. Na een klein kwartiertje ADO Den Haag nam Ajax weer de overhand over en was het heel duidelijk dat de hele selectie van Erik ten Hag Promes een doelpunt gunde zondagmiddag. Niet Promes, maar Samy Bourard was de eerstvolgende speler die aan het scoreformulier werd toegevoegd. De stand werd na 25 minuten gehalveerd en werd meer en meer een wedstrijd. In de eerste helft gingen alle kansen aan de kant van de Ajax er allemaal in en in de tweede helft vlogen alle schoten net naast de palen. Het Haagse kwartiertje was ingegaan, maar het lukte de thuisploeg niet om de stand nog meer te verkleinen. Het scoreverloop kwam net als de wedstrijd tot zijn einde. Ajax nam de koppositie weer over en kon zich gaan voorbereiden op het laatste duel van 2020.