'Ajax weet waar het aan toe is en weet marktwaarde Youri Baas'

Youri Baas heeft een degelijk seizoen gedraaid als centraal verdediger van Ajax. De jonge verdediger staat er daarmee ook op Transfermarkt goed op.

Zijn transferwaarde is sinds de laatste update, volgens Transfermarkt, onveranderd. Daarmee houdt Baas de twintig miljoen die hij vertegenwoordigde vast. Ter vergelijking: hij begon het seizoen met een transferwaarde van twaalf miljoen euro.

Baas speelde dit seizoen in 31 wedstrijden mee namens Ajax. Daarin scoorde hij vier keer en was hij eenmaal aangever. In een elftal dat wemelde van onzekerheid, was Baas een van de enige stabiele factoren.