Ajax weigerde unieke beelden van Cruijff: "Géén interesse?!"

De oudste vondst is van Cruijff als jongen van 17 jaar in een kampioenswedstrijd van de jeugd van Ajax in 1964 waarin Volendam de tegenstander was. Bovendien zijn de beelden in kleur, apart gezien de tijd. Zelfs op tv was alles nog in zwart-wit. In de Volkskrant zegt regisseur Marcel Goedhart van Andere Tijden Sport dat de familie van Van Schoonhoven, de maker, een brief stuurde naar Ajax waarin zij de baalden aanboden.

"Deze beelden zijn allemaal gemaakt door een amateurfilmer, Louis van Schoonhoven, die Cruijff jarenlang heeft gevolgd en dus uren aan cool beeldmateriaal had", vat Lubach maandagavond samen. "Van Schoonhoven overleed in 2011 en toen heeft zijn familie een brief gestuurd naar het Instituut voor Beeld en Geluid. En naar Ajax. Maar: die hadden geen interesse. Géén interesse?! Er is dus een archiefmedewerker van Beeld en Geluid geweest, die heeft gezegd: ‘Nooit eerder vertoonde kleurenbeelden van de beste voetballer aller tijden? Nee hoor, dankuwel.’"

Ajax deed ook afstand van de beelden. Daar kan Lubach eveneens bijzonder weinig mee. "De club die spéélt in de Johan Cruijff ArenA! ‘Nee dank u, ik kan u wel even het nummer geven van PEC Zwolle?’ Raar", zegt hij tot besluit.