'Ajax weigert transfer': "Clubs informeerden voor een huurdeal"

Ajax wil niet meewerken aan een huurtransfer van Oliver Edvardsen, meldt Voetbal International. De Noorse linksbuiten, momenteel derde keus op zijn positie, staat in de belangstelling van meerdere clubs, maar lijkt voorlopig in Amsterdam te blijven.

Edvardsen kwam vorig seizoen in de winterstop voor ongeveer drie miljoen euro over van Go Ahead Eagles, maar wist nooit door te breken als basisspeler. Ook dit seizoen heeft de 26-jarige Noor vooral een reserverol, al mocht hij afgelopen zondag tegen zijn oude club Go Ahead weer minuten maken. Zijn positie binnen Ajax is daardoor nog niet uitgespeeld.

Ondanks de aanwezigheid van Mika Godts en Raúl Moro ziet Ajax in Edvardsen een waardevolle optie vanaf de bank. De club ziet hem mogelijk zelfs als supersub, niet alleen op linksbuiten, maar eventueel ook op rechtsbuiten.

"De 26-jarige Noor brengt diepte én rendement, maar is aan de bal dan weer wat minder begaafd dan zijn twee concurrenten. Edvardsen bewees het afgelopen jaar wel een ideale supersub te zijn voor Ajax, hij viel tegen zijn oude club zondag goed in op rechts", schrijft Lentin Goodijk voor VI.

De clubwatcher meldt dat Edvardsen niet vertrekt. "De afgelopen periode informeerden wat clubs bij Ajax voor een mogelijke huurdeal, maar daar heeft de club geen oren naar", aldus Goodijk. Geruchten over een terugkeer naar Deventer blijken dus ongegrond.