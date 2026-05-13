Ajax welkom in Volendam: "Drukke periode voor de schoonmakers"
Ajax moet vrezen voor de play-offs om een Europees ticket te bemachtigen. De ploeg van trainer Óscar García moet komende zondag winnen bij SC Heerenveen en dan hopen op een misstap van NEC tegen Go Ahead Eagles of een nederlaag van FC Twente bij PSV om alsnog de play-offs te ontlopen.
Mocht Ajax de play-offs moeten spelen dan wacht op donderdag 21 mei de eerste wedstrijd. De Amsterdammers hebben het thuisvoordeel, maar kunnen niet in de eigen Johan Cruijff ArenA terecht vanwege concerten van de Britse popartiest Harry Styles. Daarom wordt er in de mogelijke play-offs uitgeweken naar Volendam.
De kans bestaat echter ook dat FC Volendam play-offs om lijfsbehoud moet spelen. Volendam speelt komende zondag de degradatiekraker tegen Telstar en moet winnen om de zestiende plek over te doen aan de club uit Velsen-Zuid.
Als Ajax en FC Volendam play-offs moeten spelen, dan worden er mogelijk drie wedstrijden in vier dagen tijd in Volendam gespeeld. In dat geval moet Ajax de halve finale wel weten te winnen.
Volgens een woordvoerder van FC Volendam past die wedstrijdenreeks prima in de planning. "Het veld is in een goede conditie. Ik voorzie geen problemen met drie wedstrijden in vier dagen. Het zal alleen een drukke periode voor de schoonmakers worden", aldus de woordvoerder tegenover het Noordhollands Dagblad.
Mogelijke duels in Volendam
Donderdag 21 mei, 18.45 uur: Ajax - FC Groningen/Sparta Rotterdam
Zaterdag 23 mei, 20.00 uur: FC Volendam - Almere City FC/Willem II
Zondag 24 mei, 18.00 uur: Ajax - FC Utrecht/SC Heerenveen
'Fans van Feyenoord zingen lied over Ajax': "Waarom doen ze dat?"
"Mislopen van Europees voetbal kan genezend werken voor Ajax"
"Weghorst is niet mijn beste vriend nee, laat ik het zo zeggen"
'Míchel ziet Ajax niet zitten': "Club in Engeland of Duitsland"
Godts strijdt met vier collega's om titel 'Speler van het Jaar'
Van der Gijp: "Onbegrijpelijk dat Ajax die jongen niet koopt"
Hans Kraay jr.: "Ik zie in hem geen baas van het grote Oranje"
Blind en Veltman terug naar Ajax? "Hij is niet nieuwe Sneijder"
Ajax welkom in Volendam: "Drukke periode voor de schoonmakers"
'Ajax wil Sven Mislintat-scenario voorkomen': "Financieel pijn"
Brouwers strijdbaar: "Ajax-thuis leeft altijd bij onze supporters"
Oscar Garcia: "Anders verdienen ze het niet om dit logo te dragen"
'Ajax heeft serieuze interesse in Kroatisch international (28)'
"Naam van oud-Ajax-speler wordt gefluisterd als nieuwe bondscoach"
García na Ajax-verlies: "Beste eerste helft onder mijn leiding"
Klaassen ziet gebrek bij Ajax: "Vanaf het begin al problemen mee"
Rob Jansen cynisch: "Ajax is lekker opgeschoten sinds zijn ontslag"
García onder vuur na uitspraak: "Belediging voor zijn voorgangers"
'Cruijff wil definitief afscheid nemen van verhuurde Ajax-speler'
Bruggink geeft transfertip: "Het is een heel interessante spits"
'Ajax neemt deze zomer definitief afscheid van jonge verdediger'
Kieft na Ajax - FC Utrecht: "Heb me heel erg geërgerd aan hem"
Klaassen kritisch: "Hij werd weggezet als simpele voetballer"
"Ze zijn nu zover dat Gaaei de hoop is van de Ajax-supporters"
Driessen kritisch: "Hij is niet iemand meer die Ajax beter maakt"
Youri Regeer gefileerd: "Ligt gemiddeld vijf minuten op de grond"
Ajax legt vleugelaanvaller (17) vast: "Creativiteit en bravoure"
PSV-legendes balen voor Ajax: "Godverdomme, hoe kan het toch?"
FOTO | Edson Álvarez gespot in ArenA: "Kunnen we goed gebruiken"
Van Hanegem wijst: "Dat zal wel de redding zijn dan in Amsterdam"