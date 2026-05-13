Ajax welkom in Volendam: "Drukke periode voor de schoonmakers"

Het KRAS Stadion van FC Volendam
Het KRAS Stadion van FC Volendam

Ajax moet vrezen voor de play-offs om een Europees ticket te bemachtigen. De ploeg van trainer Óscar García moet komende zondag winnen bij SC Heerenveen en dan hopen op een misstap van NEC tegen Go Ahead Eagles of een nederlaag van FC Twente bij PSV om alsnog de play-offs te ontlopen.

Mocht Ajax de play-offs moeten spelen dan wacht op donderdag 21 mei de eerste wedstrijd. De Amsterdammers hebben het thuisvoordeel, maar kunnen niet in de eigen Johan Cruijff ArenA terecht vanwege concerten van de Britse popartiest Harry Styles. Daarom wordt er in de mogelijke play-offs uitgeweken naar Volendam.

De kans bestaat echter ook dat FC Volendam play-offs om lijfsbehoud moet spelen. Volendam speelt komende zondag de degradatiekraker tegen Telstar en moet winnen om de zestiende plek over te doen aan de club uit Velsen-Zuid.

Als Ajax en FC Volendam play-offs moeten spelen, dan worden er mogelijk drie wedstrijden in vier dagen tijd in Volendam gespeeld. In dat geval moet Ajax de halve finale wel weten te winnen. 

Volgens een woordvoerder van FC Volendam past die wedstrijdenreeks prima in de planning. "Het veld is in een goede conditie. Ik voorzie geen problemen met drie wedstrijden in vier dagen. Het zal alleen een drukke periode voor de schoonmakers worden", aldus de woordvoerder tegenover het Noordhollands Dagblad.

Mogelijke duels in Volendam
Donderdag 21 mei, 18.45 uur: Ajax - FC Groningen/Sparta Rotterdam
Zaterdag 23 mei, 20.00 uur: FC Volendam - Almere City FC/Willem II
Zondag 24 mei, 18.00 uur: Ajax - FC Utrecht/SC Heerenveen

