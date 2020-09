Geschreven door Jessica Westdijk 17 sep 2020 om 15:09

Bayern München is nog altijd zeer geïnteresseerd in Sergino Dest. Afgelopen dinsdag waren sportdirecteur Hasan Salihamidzic en hoofdscout Marco Neppe op bezoek in de Johan Cruijff Arena, om over de transfer te praten.

Namens de club deden zij toen een bod van 15 miljoen euro, maar dat is door Ajax direct afgewezen, zo meldt De Telegraaf. Overmars wilde aanvankelijk 30 miljoen euro voor Dest hebben, maar dat bedrag lijkt door de coronacrisis misschien iets te hoog gegrepen. In ieder geval wil Ajax geen genoegen nemen met minder dan 20 miljoen euro vast en 5 miljoen aan bonussen die zo goed als zeker uitgekeerd gaan worden. Dest zou een transfer naar Bayern München zelf wel zien zitten en persoonlijk al rond zijn met de club.

Maar eigenlijk gaf Ajax er de voorkeur aan om Dest langer in Amsterdam te houden. De verdediger kreeg een verbeterd contract voorgeschoteld, op één voorwaarde: toezegging dat hij nog een seizoen in Amsterdam zou blijven. Dest zag daar echter van af en lijkt dus zelf ook zijn zinnen gezet te hebben op een transfer. Mocht het met Bayern München niks worden, dan is er ook altijd nog de interesse van FC Barcelona.