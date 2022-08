Geschreven door Jessica Westdijk 19 aug 2022 om 14:08

Het leek erop dat Manchester United de strijd om Antony had opgegeven, maar niets blijkt minder waar. De club van Erik ten Hag legde onlangs een nieuw bod op tafel bij Ajax: €80 miljoen zou de club willen betalen voor de aanvaller.

Daarmee zou de prijs van Antony in de buurt komen van de bedragen waar Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt in de zomer van 2019 voor verkocht werden aan FC Barcelona en Juventus.

Een enorm bedrag dus, maar voor Ajax is het niet genoeg. De Amsterdammers hebben het bod afgewezen, zo meldt De Telegraaf. Eerder berichtte men al dat Ajax de vraagprijs voor de Braziliaan verhoogd zou hebben naar €100 miljoen. Het is dus afwachten of United nog verder die kant op wil bewegen, of dat de Engelsen het er nu bij laten zitten.