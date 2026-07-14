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Ajax transfergeruchten en nieuws

'Ajax wijst ook tweede bod van Eintracht Frankfurt op Gaaei af'

Amber
bron: Voetbal International
Anton Gaaei
Anton Gaaei Foto: © MTB-Photo

Eintracht Frankfurt heeft ook met een tweede bod geen succes gehad in de poging om Anton Gaaei over te nemen van Ajax. Volgens Voetbal International heeft de Amsterdamse club opnieuw besloten het voorstel af te wijzen, omdat het niet voldoet aan de financiële eisen.

Maandag werd al bekend dat een eerste bod van twee miljoen euro door Ajax direct terzijde was geschoven. Volgens Voetbal International heeft de Bundesliga-club daarna een verbeterde aanbieding neergelegd, maar ook die bleek onvoldoende.

"Ook het tweede bod, dat tussen de vierenhalf en vijf miljoen euro zou bedragen, is voor Cruijff nog te laag", schrijft Voetbal International. Daarmee houdt Ajax vast aan de vraagprijs die eerder al naar buiten kwam.

De Amsterdammers zouden voor Gaaei mikken op een transfersom tussen de 7,5 en 8,5 miljoen euro. Hoewel Eintracht Frankfurt met het tweede bod dichter in de buurt komt, is het verschil tussen vraag en aanbod nog altijd aanzienlijk.

Volgens Voetbal International zijn de onderhandelingen desondanks nog niet ten einde. De clubs blijven met elkaar in gesprek om te onderzoeken of een akkoord alsnog mogelijk is.

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