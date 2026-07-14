'Ajax wijst ook tweede bod van Eintracht Frankfurt op Gaaei af'

Eintracht Frankfurt heeft ook met een tweede bod geen succes gehad in de poging om Anton Gaaei over te nemen van Ajax. Volgens Voetbal International heeft de Amsterdamse club opnieuw besloten het voorstel af te wijzen, omdat het niet voldoet aan de financiële eisen.

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Maandag werd al bekend dat een eerste bod van twee miljoen euro door Ajax direct terzijde was geschoven. Volgens Voetbal International heeft de Bundesliga-club daarna een verbeterde aanbieding neergelegd, maar ook die bleek onvoldoende.

"Ook het tweede bod, dat tussen de vierenhalf en vijf miljoen euro zou bedragen, is voor Cruijff nog te laag", schrijft Voetbal International. Daarmee houdt Ajax vast aan de vraagprijs die eerder al naar buiten kwam.