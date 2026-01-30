Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Ajax wijst Wolfsburg de deur; PSV'er alternatief voor Itakura'

Stefan
Ko Itakura
Ko Itakura Foto: © Pro Shots

Ryan Flamingo is in beeld bij de Duitse club VfL Wolfsburg. De centrale verdediger van PSV zou op de Duitse radar zijn verschenen, nadat de club nul op het rekest kreeg bij Ajax voor Ko Itakura.

Zo meldt Mounir Boualin van Soccernews. VfL Wolfsburg klopte deze winter dus ook al aan in Amsterdam, maar kregen daar te horen dat Itakura de Johan Cruijff Arena niet mag verlaten. Na de afwijzing van Ajax is de club dus uitgekomen in Eindhoven, waar Flamingo als een interessant alternatief gezien is.

Tot concrete stappen richting PSV heeft de interesse echter nog niet geleid. Daar zou de Duitse club zich nog over buigen. Flamingo kende bij PSV een uitstekend eerste seizoen en speelde verreweg de meeste minuten van de gehele selectie, maar raakte dit seizoen zijn basisplaats kwijt. Jerdy Schouten speelt momenteel als rechter centrale verdediger.

Owen Wijndal en Kian Fitz-Jim

'Ajax ontvangt bod uit buitenland, speler wil in Amsterdam blijven'

0
Oleksandr Zinchenko

'Ajax-target landt op Schiphol en is op weg naar medische keuring'

0
Ko Itakura
David Endt staat VI te woord

Endt had bijzondere relatie met Ajacied: "Hou je bek, laat mij"

0
Fred Grim in de Johan Cruijff Arena

'Ajax wil nog nieuwe nummer zes halen': "Op de laatste dagen..."

0
Anco Jansen

Anco Jansen duidelijk over Ajax: "Een brevet van onvermogen"

0
Ajax viert een doelpunt

Op deze zender kijk je Ajax – Olympiakos in de Champions League

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen kritisch op Ajax: "Dat lijkt nog nergens op"

0
Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

0
Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

0
