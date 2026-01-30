'Ajax wijst Wolfsburg de deur; PSV'er alternatief voor Itakura'

Ryan Flamingo is in beeld bij de Duitse club VfL Wolfsburg. De centrale verdediger van PSV zou op de Duitse radar zijn verschenen, nadat de club nul op het rekest kreeg bij Ajax voor Ko Itakura.

Zo meldt Mounir Boualin van Soccernews. VfL Wolfsburg klopte deze winter dus ook al aan in Amsterdam, maar kregen daar te horen dat Itakura de Johan Cruijff Arena niet mag verlaten. Na de afwijzing van Ajax is de club dus uitgekomen in Eindhoven, waar Flamingo als een interessant alternatief gezien is.

Tot concrete stappen richting PSV heeft de interesse echter nog niet geleid. Daar zou de Duitse club zich nog over buigen. Flamingo kende bij PSV een uitstekend eerste seizoen en speelde verreweg de meeste minuten van de gehele selectie, maar raakte dit seizoen zijn basisplaats kwijt. Jerdy Schouten speelt momenteel als rechter centrale verdediger.