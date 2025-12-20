Ajax wijzigt opstelling op twee plekken ten opzichte van Klassieker
Ajax neemt het zaterdagavond op tegen NEC. Trainer Fred Grim heeft, nadat er doordeweeks ook in het bekertoernooi werd gewonnen, zijn opstelling op twee plekken gewijzigd ten opzichte van de Klassieker vorige week.
Waar vorige week Owen Wijndal en Aaron Bouwman nog in de basis stonden, kiest Grim nu voor Anton Gaaei en Youri Baas. Laatstgenoemde komt terug van een schorsing. Kenneth Taylor keert op de bank terug van een blessure.
Opstelling NEC: Gonzalo, Sandler, Kaplan, Nejasmic, Chery, Onal, Dasa, Koki, Sano, Ouaissa, Linssen
Opstelling Ajax: Jaros, Rosa, Gaaei, Itakura, Regeer, Dolberg, Gloukh, Godts, Baas, Klaassen, Steur
