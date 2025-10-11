Kick-off
Verweij wijst naar Ajax-duo: "Dat moeten ze zich aanrekenen"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
'Ajax wil 20-jarig megatalent uit Zuid-Amerika gaan inlijven'

Arthur
bron: X (voorheen Twitter)
Alexei Dominguez
Alexei Dominguez Foto: © Pro Shots

Ajax heeft zijn vizier gericht op een groot Zuid-Amerikaans talent. Het gaat om Alexei Domínguez, een twintigjarige aanvaller die indruk heeft gemaakt op het WK onder 20.

Volgens 365Scores Mexico heeft de Amsterdamse club al concrete interesse getoond in de jonge speler die onder contract staat bij Pachuca. Op X werd gemeld: "Ajax heeft hem al in de gaten gehouden.
Voorzitter van Pachuca Jesús Martínez onthulde dat Ajax al gevraagd heeft naar Alexei Domínguez (20)."

Domínguez, die zijn eerste stappen op internationaal niveau zette bij het Mexicaanse jeugdteam, liet een opvallende indruk achter op het WK onder 20. Hij scoorde één doelpunt, gaf één assist en werd uitgeroepen tot speler van de wedstrijd tegen Brazilië.

