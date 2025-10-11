Het laatste Ajax Nieuws
'Ajax wil 20-jarig megatalent uit Zuid-Amerika gaan inlijven'
Alexei Dominguez Foto: © Pro Shots
Ajax heeft zijn vizier gericht op een groot Zuid-Amerikaans talent. Het gaat om Alexei Domínguez, een twintigjarige aanvaller die indruk heeft gemaakt op het WK onder 20.
Volgens 365Scores Mexico heeft de Amsterdamse club al concrete interesse getoond in de jonge speler die onder contract staat bij Pachuca. Op X werd gemeld: "Ajax heeft hem al in de gaten gehouden.
Voorzitter van Pachuca Jesús Martínez onthulde dat Ajax al gevraagd heeft naar Alexei Domínguez (20)."
Domínguez, die zijn eerste stappen op internationaal niveau zette bij het Mexicaanse jeugdteam, liet een opvallende indruk achter op het WK onder 20. Hij scoorde één doelpunt, gaf één assist en werd uitgeroepen tot speler van de wedstrijd tegen Brazilië.
Laatste nieuws
Ajax contracteert Aymean El Hani: Hij is een betrouwbare speler"
'Ajax wil 20-jarig megatalent uit Zuid-Amerika gaan inlijven'
Rafael van der Vaart luidt noodklok: "Dat merk je na carrière"
VIDEO | Mokio trefzeker voor Jong België, Ajacied in nieuwe rol
PSV kreeg Christian Eriksen aangeboden: "Lieten deze optie gaan"
Jinairo Johnson krijgt lof: "Kan daarvoor te goed voetballen"
Hedwiges Maduro eens met Wout Weghorst: "Dat is veel negatiever"
Jurriën Timber droomt van WK: "Dat gaan we proberen te doen"
Verweij wijst naar Ajax-duo: "Dat moeten ze zich aanrekenen"
De Mos ziet probleem Ajax: "De helft hoort daar niet te spelen"
Meer nieuws
Mexicaanse club bevestigt interesse Ajax: "Waren erg te spreken"
'Eerste details Ajax-uitshirt voor volgend seizoen uitgelekt'
Konadu en Jong Oranje bijten zich stuk op Bosnië en Herzegovina
Driessen kraakt Ajacied: "Dan is zijn positie niet langer houdbaar"
Van Gaal heeft in Portugal lovende woorden voor Ajax: "Geloof daarin"
Margaret over 'heftige' Ajax-periode: "Was daar best gevoelig voor"
Opstelling Jong Oranje bekend: Ajacied Konadu begint op de bank
PSV koos Yarek over Ajacied: "Dat bedrag wilde men niet neerleggen"
Ajax-directie krijgt kritiek: "Niet de eerste verkeerde inschatting"
Wout Weghorst baalt: "Zo wordt het doelpunt je afgesnoept"
Ouder nieuws
'Ajax hoopt tegen AZ op terugkeer geblesseerde aanvaller'
Inan ziet: "Daardoor kunnen ze hem moeilijk aan de kant zetten"
Ajax verandert na fors verlies: "Dat is nu het uitgangspunt"
Van Hooijdonk verbaasd na Weghorst-interview: "Onbegrijpelijk"
Oud-Ajacied wilde terugkeren: "Hebben wel de moeite gedaan"
FC Twente-watcher geïrriteerd: "Ajax is helemaal geen topclub"
Ajax had duidelijk plan met Maduro: "Dat is een beetje gebeurd"
Wout Weghorst baalt: "Mijn doelpunt wordt gewoon afgesnoept"
Koeman licht voorkeur voor Ajacied toe: "Hij is daar onderdeel van"
Van der Vaart geeft duidelijkheid over ambities als hoofdtrainer
Video’s
Hedwiges Maduro eens met Wout Weghorst: "Dat is veel negatiever"
FC Twente-watcher geïrriteerd: "Ajax is helemaal geen topclub"
Ajax had duidelijk plan met Maduro: "Dat is een beetje gebeurd"
Hedwiges Maduro kijkt naar Ajax: "Trainer mag je snel afschieten"
LIVESTREAM | Ajax Vrouwen speelt Europa Cup-voorronde in Zwitserland
Kees Smit kon ook naar Ajax: "Ik had een beter gevoel bij hen"
Rob Jansen geeft inkijk: "Bij Ajax heb je te maken met colonnes"
0 reacties