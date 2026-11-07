Ajax wil aanklampen bij PSV: "Beleid van Cruijff is kwetsbaar"
Jordi Cruijff heeft de voorbije transferzomer hevig geschut ingezet om met Ajax de hegemonie van PSV te doorbreken. Het moge duidelijk zijn dat de Amsterdammers dit seizoen beter presteren dan het vorige, maar desondanks zou de strategie van Ajax kwetsbaar zijn.
Over het afgelopen seizoen leed Ajax namelijk 18 miljoen euro verlies, terwijl PSV een operationele winst liet zien. Volgens Bas Soetenhorst, Daan Sutorius en Jop van Kempen van Het Parool wordt de club uit Eindhoven simpelweg gezonder geleid dan de concurrent uit Amsterdam. Daarnaast besteedt Ajax een groter deel van de omzet aan lonen dan PSV.
Ook wordt er gekeken naar de waarde op het veld. De selectie van Ajax is namelijk gemiddeld ruim een jaar ouder dan PSV. Tevens bevatten de selecties van Ajax en Jong Ajax liefst zeven huurlingen, die dus ook geen directe transferwaarde vertegenwoordigen.
"En dat is kwetsbaar als je verdienmodel – zoals bij Ajax – gebaseerd is op het opleiden van eigen jeugd, om die spelers na verloop van tijd voor een stevig bedrag te verkopen aan buitenlandse clubs", zo valt te lezen. "De transfers van vooral de voormalige jeugdspelers Kenneth Taylor en Jorrel Hato, en die van Brian Brobbey, voorkwamen dat Ajax rode cijfers schreef."
"Het ontbreekt Ajax aan een duidelijk en stabiel financieel en technisch beleid", zegt David Tomic van de Vereniging van Effectenbezitters. "De ene keer ligt de nadruk op zelf opgeleide talenten, dan weer op gerichte investeringen en inmiddels ook op het huren van ervaren spelers."
Tomic wijst vervolgens naar Jordi Cruijff, die heel nadrukkelijk zijn stempel heeft gedrukt. "De technische staf van Ajax en Jong Ajax én de scouting zijn sterk ingericht op de voorkeuren van de technisch directeur. De continuïteit kan in gevaar komen als Cruijff zijn tot 2028 lopende contract niet uitdient en eerder vertrekt."
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