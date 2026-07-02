'Ajax wil af van 'riant salaris' en laat speler gratis vertrekken'

Branco van den Boomen verlaat Ajax definitief en keert terug naar Frankrijk. De 30-jarige middenvelder maakt transfervrij de overstap naar Angers, zo meldt De Telegraaf . Daarmee wordt een eerder huurverblijf in de Ligue 1 omgezet in een permanente transfer.

Van den Boomen speelde de afgelopen maanden al op huurbasis voor de Franse club en maakte daar voldoende indruk om een langer verblijf af te dwingen. Eerder deze week kwam via Voetbal International al naar buiten dat Ajax geen toekomst meer voor hem ziet in de selectie. De middenvelder hoeft zich bovendien niet meer te melden op de training in Amsterdam.

De nieuwe Ajax-trainer Míchel, opvolger van Óscar García, zou geen plannen hebben om Van den Boomen te gebruiken dit seizoen. Volgens De Telegraaf is dat ook een van de redenen dat Ajax heeft ingestemd met een transfervrij vertrek, ondanks dat zijn contract nog doorliep tot de zomer van 2027. Technisch directeur Jordi Cruijff zou daarbij bewust kiezen om het salaris van de middenvelder van de loonlijst te schrappen.