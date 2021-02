Geschreven door Kevin Ligtvoet 09 feb 2021 om 20:02

Ajax wil de Johan Cruijff ArenA gaan kopen, zo meldt De Telegraaf dinsdagavond. Op dit moment betaald de club zo’n 10 miljoen euro per jaar aan huur om er te mogen voetballen, maar dit zou best snel kunnen veranderen.

Algemeen directeur Edwin van der Sar geeft aan dat Ajax niet tevreden is met de huidige samenwerking: “De verstandhouding is het afgelopen jaar verder verslechterd. Het bestuur van de Arena is niet bereid om goed samen te werken met de club, en een meerderheid voor Ajax kan een financiële maar ook operationele oplossing bieden. Op meerdere vlakken zouden ze een andere houding moeten aannemen tegenover de club.”

Volgens De Telegraaf is er zelfs een mediator nodig om het gesprek gaande te houden. Alle inkomsten vanuit de horeca die niet naar Ajax gaan en het probleem met een aantal sponsors zouden factoren zijn die Ajax wil veranderen. Met het kopen van het stadion zal dit grotendeels opgelost worden.