Geschreven door Jessica Westdijk 25 mrt 2020 om 20:03

Komende zomer maakt Pedro González, ook wel Pedri genoemd, de overstap van Las Palmas naar FC Barcelona. Dat de 17-jarige middenvelder daar meteen minuten gaat maken in het eerst elftal, lijkt onwaarschijnlijk.

Als FC Barcelona open staat voor een verhuur van het talent, is Ajax erg geïnteresseerd, zo meldt Sport. De aanvallende middenvelder speelde dit seizoen 27 wedstrijden in het eerste elftal, waarin hij 3 goals maakte en 4 assists gaf. Tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen zal hij in ieder geval aansluiten bij Barcelona, waarna een besluit zal worden genomen over zijn toekomst.

Ajax zou Pedri ook al maanden volgen en hem goed in Amsterdam vinden passen. Meerdere clubs zijn geïnteresseerd om hem te huren, maar Sport verwacht dat Ajax een streepje voor zal hebben.