Geschreven door Idse Geurts 28 apr 2022 om 10:04

Ajax is al enkele weken druk in gesprek met Bayern München over een mogelijke transfer van Ryan Gravenberch. Er lijkt echter geen schot in de onderhandelingen te zitten. Ajax wil minimaal dertig miljoen euro ontvangen, terwijl Bayern niet verder wil gaan dan zeventien miljoen met zes miljoen euro aan eventuele bonussen. Om de deal toch te kunnen sluiten heeft Ajax nu zijn ogen gericht op een speler van Bayern. Het gaat hier om de Nederlandse spits Joshua Zirkzee. Dit meldt GOAL. Mocht Bayern akkoord gaan om Zirkzee te betrekken in de transfer van Gravenberch, dan zal Ajax ook genoegen willen nemen met een minder hoge transfersom.

Zirkzee wordt op dit moment door Bayern uitgeleend aan RSC Anderlecht. In de Belgische competitie doet de Nederlander het zeker niet onverdienstelijk. Tot nu toe heeft de spits namens Anderlecht vijftien doelpunten gescoord en acht assists geleverd. Toch lijkt het er niet op dat Zirkzee volgend seizoen veel speeltijd kan verwachten bij Bayern. Hierdoor ziet de Nederlander zelf een definitieve transfer naar een andere club ook wel zitten.

Voor Ajax kan de komst van Zirkzee een oplossing zijn voor het aankomende spitsprobleem. Brian Brobbey keert volgend seizoen immers weer terug naar RB Leipzig, terwijl ook Sébastien Haller mogelijk de club gaat verlaten. Veel internationale topclubs, waaronder ook Bayern München, hebben al navraag gedaan bij de Ivoriaanse spits.