Mike Verweij voorspelt Ajax-situatie: "Dat gaat enorm knetteren"
'Ajax wil bodybuilder van FC Barcelona gaan ophalen in Spanje'

Arthur
bron: Matteo Moretto
Álvaro Cortés
Álvaro Cortés Foto: © YouTube

Ajax volgt de ontwikkeling van Álvaro Cortés, verdediger van FC Barcelona. Dat meldt transferjournalist Matteo Moretto namens het Spaanse medium Marca. De twintigjarige centrale verdediger komt momenteel uit voor Barcelona Atlètic, het beloftenteam van de Catalanen en staat bekend als fysiek zeer sterk.

De belangstelling voor Cortés is breder dan alleen vanuit Amsterdam. Ook Getafe, Benfica en een niet bij naam genoemde Italiaanse club zouden de Spanjaard volgen. FC Barcelona werkt intussen aan een nieuwe overeenkomst voor Cortés, die nu nog vastligt tot medio 2027. De linkspoot draagt de aanvoerdersband bij het beloftenteam.

Cortés speelt sinds de zomer van 2021 voor Barça, dat hem destijds overnam uit de jeugdopleiding van Real Zaragoza. De 1,90 meter lange verdediger werd in de periode 2022–2023 verhuurd aan CF Damm en maakt sinds vorig jaar zomer weer deel uit van Barcelona Atlètic. Bij Ajax wordt hij gezien als mogelijke stand-in voor Youri Baas, die inmiddels is uitgegroeid tot een vaste waarde.

Video’s
