Ajax wil Brobbey verkopen: "Het regent nog steeds geen biedingen"

Ajax neemt het komend weekend in eigen huis op tegen Telstar, maar Johan Inan maakt zich zorgen om het 'spitsendilemma' bij de club uit Amsterdam. De verslaggever van het Algemeen Dagblad is benieuwd wie er in de punt van de aanval gaat beginnen bij de ploeg van trainer John Heiting.a

"Telstar thuis geldt niet meteen als loodzware aftrap", benadrukt hij. "Maar wat doet Heitinga een week later bij bekerwinnaar Go Ahead Eagles, waar Ajax de laatste jaren onder grote druk stond, als Brobbey nog niet is verkocht? Andere spitsen? Belofte Don-Angelo Konadu maakte weinig minuten in de oefencampagne. Chuba Akpom werd verbannen uit het eerste elftal", aldus Inan.

"Om een nieuwe spits aan te trekken, wil Ajax ook Brobbey verkopen. Of zeker weten dat hij wordt verkocht. Anders gaat de club met de kosten niet voor de baten uit", legt hij uit. "En Brobbey wacht op de juiste club en het juiste plan, met het WK volgend jaar in zijn achterhoofd. Een verkoop deze maand ligt nog in de lijn der verwachting, al regent het nog steeds geen biedingen", weet Inan.

"De scouting speurt Europa en Zuid-Amerika af naar een dynamische spits die na een paar jaar met vette winst kan worden verkocht", vervolgt hij. "Hoeveel hij mag kosten, hangt weer af van hoeveel Brobbey gaat opleveren. Daarom hoopt Ajax nog op meer meevallers in de etalage, bij Sivert Mannsverk en Ahmetcan Kaplan", besluit Inan over de drukke weken van Alex Kroes.