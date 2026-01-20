'Ajax heeft 3 aanvallers in beeld, Van den Boomen naar Frankrijk'

Het Ajax-café is ook deze week weer geopend, want er staat weer het nodige te gebeuren bij de club uit Amsterdam. Wij houden jullie op de hoogte van de laatste nieuwtjes, geruchten en roddels uit de voetbalwereld, maar voel je ook vrij om off-topic te gaan in de comments.

Dinsdag 20 januari: Mike Verweij laat in een update op de website van de Telegraaf weten dat ook Ilias Akhomach (van Villareal) en Leon Bailey (van Aston Villa) in beeld zijn. "De Amsterdammers schaken op meerdere borden."

Dinsdag 20 januari: Yasser Asprilla mag zich in de belangstelling verheugen van Ajax, zo weet Lucas Weening te melden via X. Ook West Ham United, Celtic en Olympique Marseille zitten echter op het vinkentouw, zo weet Pipe Sierra te melden. De club uit Amsterdam is op zoek naar een vervanger voor Raul Moro, die definitief terugkeert naar Spanje en aan de slag zal gaan bij Osasuna.

Dinsdag 20 januari: Branco van den Boomen vertrekt mogelijk naar Angers, de nummer elf van Frankrijk. Dat valt te lezen op de website van ESPN. De 30-jarige middenvelder wordt mogelijk verhuurd door Ajax, hoewel een definitieve overgang ook nog niet uitgesloten is. Van den Boomen kwam in het verleden onder meer uit voor SC Heerenveen en Toulouse.