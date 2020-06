Geschreven door Jordi Smit 09 jun 2020 om 13:06

© Proshots

Ajax zet in op een langer verblijf van Sergiño Dest, zo meldt Voetbal International. De Amsterdammers vangen echter tot nu toe bot bij de jongeling.

De rechtsback, die afgelopen zomer in de hoofdmacht debuteerde, staat in de belangstelling van de Europese top. Zo deed Bayern München eerder al een poging om Dest binnen te halen en zijn ook Paris Saint-Germain en Barcelona geïnteresseerd in de Ajacied.

Directeur voetbalzaken Marc Overmars hoopt de verdediger echter langer te behouden door zijn contract open te breken. Kamp-Dest heeft volgens clubwatcher Marco Timmer afwijzend gereageerd op het voorstel, omdat het mikt op een transfer naar een topclub.

Ondertussen heeft Ajax Klaas-Jan Huntelaar eveneens een voorstel gedaan voor een contractverlenging. De aanvaller kan in Amsterdam voor één seizoen bijtekenen, maar daarbij moet hij wél genoegen nemen met een stuk minder speeltijd. Huntelaar heeft last van een toenemende concurrentie in de spitspositie.