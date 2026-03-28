Ajax wil contract toptalent openbreken: 'Europese top kijkt mee'

Ajax hoopt Mohamed Abdalla in Amsterdam te houden. Het toptalent wordt in de gaten gehouden door meerdere Europese topclubs. Ajax heeft mede daarom de gesprekken met Abdalla over een nieuwe verbintenis inmiddels opgestart.

In 2025 tekende Abdalla zijn eerste profcontract in de Johan Cruijff ArenA. De jonge middenvelder ligt daardoor nog vast tot medio 2028 in Amsterdam. Marijn Beuker hoopt het contract van Abdalla te verlengen. "Gesprekken over het openbreken van zijn contract zijn inmiddels opgestart, terwijl Europese topclubs de situatie nauwlettend in de gaten houden", klinkt het bij ESPN.

Willem Weijs Weijs gelooft ook in de potentie van Abdalla. "Dat hij de kwaliteiten heeft om te slagen bij Ajax lijkt me niet meer dan logisch", zo klinkt hij. Ajax hoopt met een contractverlenging Abdalla dus uit de handen van de Europese top te houden. Hij geldt als één van de grootste talenten op De Toekomst.