SC Heerenveen dacht aan Ajax-aanvaller: "Was niet aan de orde"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Kraay tipt Ajax miljoenen-investering: "Hij is snel en fris!"

Arthur
bron: De Oranjewinter

Hans Kraay jr. begrijpt niet waarom Ajax Souffian El Karouani van FC Utrecht binnenhaalt met het geld dat vrijkomt uit de transfer van Kenneth Taylor. Volgens de vaste ESPN-analist is het onbegrijpelijk dat de Amsterdammers geen contact zoeken in de Domstad.

Vrijdagavond maakten Ajax en SS Lazio bekend dat Taylor de overstap maakt naar Italië. Ajax ontvangt voor de middenvelder 16,85 miljoen euro. Kraay vindt dat Alex Kroes direct de transfermarkt op moet om een linksback te halen. "Weet je waar ik helemaal niets van snap?", zegt Kraay in De Oranjewinter.

"Ze moeten een linksback hebben, die om de hoek woont en voetbalt, en betaalbaar is. Ze hebben zeventien miljoen gekregen voor Taylor. Dan haal je toch de beste linksback die je kan halen?", vervolgt hij. "Die jongen heeft achttien assists op zijn naam en haalt 721 keer per wedstrijd de achterlijn. Hij is snel en fris", prijst Kraay de speler.

Ook Valentijn Driessen was aan tafel en begrijpt dat Ajax voorzichtig is met transfers. "Vind jij dat je daar drie miljoen voor moet betalen, terwijl hij vier maanden later voor nul euro binnen kan lopen", stelt Driessen stellig.

