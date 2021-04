Geschreven door Jessica Westdijk 19 apr 2021 om 12:04

Volgens het Engelse Express zou Ajax deze zomer Davinson Sánchez terug willen halen naar Amsterdam. De Colombiaanse verdediger speelde in het seizoen 2016/2017 voor Ajax. In dat seizoen maakte hij zoveel indruk, dat hij daarna meteen voor 40 miljoen euro verkaste naar Tottenham Hotspur.

Sánchez is in Londen inmiddels alweer aan zijn vierde seizoen bezig, maar is dit seizoen alles behalve zeker van een basisplek. Een vertrek deze zomer zou dus een optie zijn. De verdediger ligt nog tot medio 2024 vast bij Tottenham. Wat Sánchez zou moeten kosten, is niet bekend.