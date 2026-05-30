'Ajax wil Deens toptalent, maar kent gigantisch veel concurrentie'

Ajax volgt de ontwikkeling van Mikkel Bro Hansen nauwlettend. Volgens het Deense medium Tipsbladet behoort de zeventienjarige spits van FK Bodø/Glimt tot de spelers die op de radar staan van de Amsterdamse club. Een eventuele transfer belooft echter lastig te worden door de grote internationale belangstelling.

De jonge aanvaller geldt al langer als een van de meest veelbelovende talenten van Scandinavië. Nadat hij begin 2025 Aarhus GF verruilde voor FK Bodø/Glimt, bleef de interesse vanuit Europese topclubs onverminderd groot. Volgens Tipsbladet heeft onder meer FC Barcelona hem al geruime tijd in het vizier. Daarnaast zouden ook Manchester City, Chelsea, Newcastle United, Juventus en Ajax zijn verrichtingen nauwgezet volgen.

Bro Hansen laat dit seizoen zien waarom hij zoveel aandacht trekt. In twaalf wedstrijden voor het eerste elftal van Bodø/Glimt was hij goed voor zeven doelpunten en drie assists. Ook bij Denemarken Onder 17 maakt hij indruk. De spits vond twaalf keer het net in veertien interlands.