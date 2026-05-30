Meldingen
2026-05-27
Míchel Sánchez
BREAKING | 'Ajax nadert overeenstemming met nieuwe hoofdtrainer'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Ajax wil Deens toptalent, maar kent gigantisch veel concurrentie'

Amber
bron: Tipsbladet
Mikkel Bro Hansen
Mikkel Bro Hansen Foto: © Pro Shots

Ajax volgt de ontwikkeling van Mikkel Bro Hansen nauwlettend. Volgens het Deense medium Tipsbladet behoort de zeventienjarige spits van FK Bodø/Glimt tot de spelers die op de radar staan van de Amsterdamse club. Een eventuele transfer belooft echter lastig te worden door de grote internationale belangstelling.

De jonge aanvaller geldt al langer als een van de meest veelbelovende talenten van Scandinavië. Nadat hij begin 2025 Aarhus GF verruilde voor FK Bodø/Glimt, bleef de interesse vanuit Europese topclubs onverminderd groot. Volgens Tipsbladet heeft onder meer FC Barcelona hem al geruime tijd in het vizier. Daarnaast zouden ook Manchester City, Chelsea, Newcastle United, Juventus en Ajax zijn verrichtingen nauwgezet volgen.

Bro Hansen laat dit seizoen zien waarom hij zoveel aandacht trekt. In twaalf wedstrijden voor het eerste elftal van Bodø/Glimt was hij goed voor zeven doelpunten en drie assists. Ook bij Denemarken Onder 17 maakt hij indruk. De spits vond twaalf keer het net in veertien interlands.

Gerelateerd:
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

Maduro: "Als iemand Ajax-voetbal wil spelen, dan past hij bij Ajax"

0
Míchel Sanchez

'Ajax wil snel nieuwe trainer': "Hij wordt in Amsterdam verwacht"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wesley Sneijder in de promo voor MobLand

VIDEO | Wesley Sneijder rekent in promo MobLand af met WK-trauma

0
Rob Jansen

Ajax liet grote transfer klappen: "Een ticket door naar Arsenal"

0
Anco Jansen

Anco Jansen zou wel bij Ajax willen werken: "Dikste portemonnee"

0
Wout Weghorst in het Nederlands elftal

BREAKING | Weghorst in Oranje: Koeman maakt WK-selectie bekend

0
Marc Overmars

Overmars terug naar Eredivisie? "Wij zijn een haatdragend landje"

0
Ajax viert doelpunt

Ajax moet Europees voetbal halen: "Dat mag en kan geen optie zijn"

0
Jordi Cruijff en Marijn Beuker

'In dit segment zoekt Cruijff naar spelers': "Zij worden besproken"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

'Ajax-F-side en druk op oud-bestuurders: nieuwe details onthuld'

Ajax bijna bovenaan in ranglijst eigen jeugdspelers in hoofdmacht

'Ajax wil Deens toptalent, maar kent gigantisch veel concurrentie'

Maduro: "Als iemand Ajax-voetbal wil spelen, dan past hij bij Ajax"

VIDEO | Wesley Sneijder rekent in promo MobLand af met WK-trauma

Bouwman ruikt kansen: "Ik hoop dat volgend jaar mijn jaar wordt"

'Kluivert krijgt sneer na piemel-video': "Helemaal niet slim"

Van der Vaart in tranen op tribune: "Zag hem alleen maar huilen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws