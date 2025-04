'Ajax wil doelwit van Feyenoord voor de neus weg gaan kapen'

Rômulo draait een indrukwekkend seizoen in Turkije: in 29 officiële duels was hij betrokken bij liefst 25 doelpunten (15 goals, 10 assists). Geen wonder dat eerder ook topclubs als Galatasaray, Fenerbahçe en Besiktas hem op de korrel hadden. Inmiddels lijkt de strijd zich echter te verplaatsen naar Nederland, waar zowel Feyenoord als Ajax concrete interesse tonen.

Volgens eerdere berichtgeving van Voetbal International houdt Feyenoord al geruime tijd contact met Rômulo en bracht technisch manager Mark Ruijl zelfs een bezoek aan de 1.93 meter lange spits. De Rotterdammers zien in hem mogelijk de ideale versterking voor de voorhoede, zeker nu de toekomst van de huidige aanvallers nog onzeker is.

Ajax zou zich volgens De Telegraaf al hebben verzekerd van transferafspraken met Brian Brobbey, maar lijkt tóch de markt op te gaan voor een nieuwe spits. Rômulo staat daarbij nadrukkelijk op de radar volgens de Turken.