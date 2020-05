Geschreven door Jessica Westdijk 18 apr 2020 om 11:04

Andre Onana staat al een behoorlijke tijd in de belangstelling van diverse topclubs. Zo zouden onder andere Chelsea, Paris Saint Germain en FC Barcelona de doelman willen inlijven.

Een vertrek deze zomer leek dan ook onvermijdelijk, maar de coronacrisis zou daar wel eens verandering in kunnen brengen. Ajax zou volgens The Telegraph € 40 miljoen willen ontvangen voor de keeper en het is maar de vraag of er nu een club is die dit gaat betalen. Door het coronavirus zien clubs hun inkomsten drastisch afnemen.

Bovendien zou Onana het volgens de Engelse krant zelf ook niet erg vinden om nog een seizoen in Amsterdam te blijven als de juiste club niet voorbij komt.