'Ajax wil echt doorpakken en Moro zo snel mogelijk binnenhalen'

Ajax wil de komst van Raúl Moro zo snel mogelijk afronden. Dat meldt het John Inan in de AD Voetbalpodcast .

Ajax was in de winter al dicht bij het binnenhalen van Raúl Moro, maar Real Valladolid weigerde toen mee te werken aan een transfer. Inmiddels zou er opnieuw een persoonlijk akkoord liggen tussen Ajax en de vleugelaanvaller, al is er nog altijd geen deal met zijn Spaanse club.

Het AD vertelt over de stand van zaken rond Moro. "Hij is nooit van het scoutingslijstje verdwenen. Ajax wil nu wel doorpakken en hem ook binnen gaan halen", klinkt het. "Ze vinden hem echt van Champions League-kaliber. Ze zijn ermee bezig en hopen hem vanzelfsprekend zo snel mogelijk binnen te halen. Dat heeft er ook mee te maken dat de voorbereiding eind deze maand begint. Hoe eerder hij erbij is, hoe lekkerder het werken wordt voor John Heitinga."