'Ajax wil ervaren middenvelder op huurbasis naar Amsterdam halen'
Ajax heeft zijn oog laten vallen op Mauro Arambarri. De Amsterdammers willen de dertigjarige middenvelder van River Plate op huurbasis naar de Eredivisie halen en hebben daarbij een optie tot koop voor ogen. Dat meldt Germán García Grova van TyC Sports.
Volgens de Argentijnse journalist heeft Ajax inmiddels een voorstel neergelegd bij River Plate. De Argentijnse topclub staat open voor een vertrek van Arambarri, maar ziet liever een definitieve transfer of een huurconstructie met een verplichte koopoptie. Beide clubs zouden werken aan een akkoord voordat de Nederlandse transfermarkt sluit.
Een mogelijk vertrek van Arambarri is opvallend. De twaalfvoudig international van Uruguay maakte eerder deze zomer voor naar verluidt zes miljoen euro de overstap van Getafe naar River Plate en ligt daar nog tot eind 2028 vast. Zijn marktwaarde wordt geschat op acht miljoen euro.
Arambarri beschikt over veel ervaring in La Liga. Sinds zijn komst naar Getafe in 2017 speelde hij 267 wedstrijden voor de Spaanse club, waarin hij 22 doelpunten maakte en veertien assists gaf. Afgelopen seizoen kwam hij nog 37 keer in actie in La Liga en was hij goed voor zes doelpunten en twee assists. Hij kan zowel centraal als controlerend op het middenveld uit de voeten.
Dat Ajax zich voor Arambarri meldt, is opvallend omdat met Sofyan Amrabat al een gewenste nummer zes werd aangetrokken. Trainer Míchel Sánchez sloot echter niet uit dat er nog een middenvelder bij komt. Volgens de berichtgeving zou Sánchez inmiddels zelfs telefonisch contact hebben gehad met Arambarri.
Rob Jansen looft beleid Ajax: "Ze staan 60 miljoen in de plus"
'Ajax wil ervaren middenvelder op huurbasis naar Amsterdam halen'
'Ajax en Cruijff bereiken akkoord over talentvolle aanvaller'
'Azzedine Ounahi verkast niet naar Ajax; Girona bereikt akkoord'
Oud-Ajacied Bakker kan op zoek naar nieuwe club: contract ontbonden
'Salah-Eddine kan in Engeland ploeggenoot worden van oud-Ajacied'
'Adingra onderweg naar Amsterdam, huurdeal met optie tot koop'
'Meer financiële details over aanstaande Kehrer-deal bekend'
'FC Utrecht wil spoedig poging wagen voor aanvaller van Ajax'
Directeur bevestigt interesse Ajax: "Daarom willen clubs hem hebben"
'Ajax op hoofdlijnen akkoord, beoogde aanwinst komt naar Amsterdam'
'Oud-Ajacied maakt op huurbasis terugkeer bij Eredivisionist'
Ajax verhuurt jonge doelman aan KKD-club, ook optie tot koop
'Ajax maakt werk van komst talent (19) uit opleiding Espanyol'
'Duitse tak van Sky zet streep door Ajax-gerucht over verdediger'
'ESPN meldt akkoord: Ajax heeft opvolger van Mika Godts binnen'
'Ajax dicht bij aantrekken van 28-voudig Duits international'
KNVB maakt scheidsrechter bekend voor topper tussen Ajax en PSV
Van der Vaart kritisch op Ajax-talent: "Hij denkt dat hij beter is"
NAC Breda haalt voormalig Ajax-talent terug naar Nederland
'Ajax nadert akkoord over aanvaller: koopoptie van 16 miljoen'
'Serie A-club denkt serieus aan voormalig Ajacied Brian Brobbey'
Van der Gijp kraakt Ajacied: "Hij kan niet zo goed voetballen"
'Ajax in gesprek met Sunderland over transfer vleugelaanvaller'
Thom van Bergen mogelijke optie voor Ajax? "Als hij zo doorgaat..."
'PSV pusht, Ajax neemt gas terug in transferstrijd om Ounahi'
'FC Utrecht haalt geflopte Ajax-verdediger terug naar Nederland'
Ajax sluit volgende huurdeal: ook Carrizo naar het buitenland
'Ajax in Spaanse media gelinkt aan verdediger van Osasuna (24)'
Regeer voltooit huurtransfer, Ajacied gepresenteerd in Duitsland