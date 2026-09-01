'Ajax wil ervaren middenvelder op huurbasis naar Amsterdam halen'

Ajax heeft zijn oog laten vallen op Mauro Arambarri. De Amsterdammers willen de dertigjarige middenvelder van River Plate op huurbasis naar de Eredivisie halen en hebben daarbij een optie tot koop voor ogen. Dat meldt Germán García Grova van TyC Sports.

Volgens de Argentijnse journalist heeft Ajax inmiddels een voorstel neergelegd bij River Plate. De Argentijnse topclub staat open voor een vertrek van Arambarri, maar ziet liever een definitieve transfer of een huurconstructie met een verplichte koopoptie. Beide clubs zouden werken aan een akkoord voordat de Nederlandse transfermarkt sluit.

Een mogelijk vertrek van Arambarri is opvallend. De twaalfvoudig international van Uruguay maakte eerder deze zomer voor naar verluidt zes miljoen euro de overstap van Getafe naar River Plate en ligt daar nog tot eind 2028 vast. Zijn marktwaarde wordt geschat op acht miljoen euro.