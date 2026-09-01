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'Ajax wil ervaren middenvelder op huurbasis naar Amsterdam halen'

Gijs Kila
bron: TyC Sports
Mauro Arambarri
Mauro Arambarri Foto: © BSR Agency

Ajax heeft zijn oog laten vallen op Mauro Arambarri. De Amsterdammers willen de dertigjarige middenvelder van River Plate op huurbasis naar de Eredivisie halen en hebben daarbij een optie tot koop voor ogen. Dat meldt Germán García Grova van TyC Sports.

Volgens de Argentijnse journalist heeft Ajax inmiddels een voorstel neergelegd bij River Plate. De Argentijnse topclub staat open voor een vertrek van Arambarri, maar ziet liever een definitieve transfer of een huurconstructie met een verplichte koopoptie. Beide clubs zouden werken aan een akkoord voordat de Nederlandse transfermarkt sluit.

Een mogelijk vertrek van Arambarri is opvallend. De twaalfvoudig international van Uruguay maakte eerder deze zomer voor naar verluidt zes miljoen euro de overstap van Getafe naar River Plate en ligt daar nog tot eind 2028 vast. Zijn marktwaarde wordt geschat op acht miljoen euro.

Arambarri beschikt over veel ervaring in La Liga. Sinds zijn komst naar Getafe in 2017 speelde hij 267 wedstrijden voor de Spaanse club, waarin hij 22 doelpunten maakte en veertien assists gaf. Afgelopen seizoen kwam hij nog 37 keer in actie in La Liga en was hij goed voor zes doelpunten en twee assists. Hij kan zowel centraal als controlerend op het middenveld uit de voeten.

Dat Ajax zich voor Arambarri meldt, is opvallend omdat met Sofyan Amrabat al een gewenste nummer zes werd aangetrokken. Trainer Míchel Sánchez sloot echter niet uit dat er nog een middenvelder bij komt. Volgens de berichtgeving zou Sánchez inmiddels zelfs telefonisch contact hebben gehad met Arambarri.

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