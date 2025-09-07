Het laatste Ajax Nieuws
'Ajax wil Godts niet laten gaan, ondanks bod van 15 miljoen euro'
Mika Godts Foto: © BSR Agency
Besiktas heeft zich bij Ajax gemeld om Mika Godts over te nemen, maar zonder succes, meldt Voetbal International. De Amsterdammers hebben laten weten dat ze de 20-jarige aanvaller niet willen verkopen.
De Turkse club zou bereid zijn geweest om vijftien miljoen euro te betalen voor de Belgische aanvaller, maar dat was voor Ajax onbespreekbaar. Technisch directeur Alex Kroes liet weten dat de club niet zal meewerken aan een transfer van Godts naar Turkije.
Omdat de transfermarkt in Nederland gesloten is, kan Ajax geen vervanger meer aantrekken. Godts zelf ziet overigens ook geen reden om te vertrekken; hij wil pas weg wanneer hij succes heeft geboekt in Amsterdam.
