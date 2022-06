Geschreven door Idse Geurts 20 jun 2022 om 10:06

Zondagavond kwam het nieuws naar buiten dat Borussia Dortmund een bod van 33 miljoen euro heeft uitgebracht op Sébastien Haller. Ajax heeft dit bedrag echter resoluut van tafel geveegd. De Amsterdammers willen minimaal 38 miljoen euro zien voor de spits. Met dit geld kan er immers weer geïnvesteerd worden in versterking van de selectie.

Volgens De Telegraaf heeft Ajax drie spelers op de korrel die moeten worden aangetrokken met de Haller-miljoenen. Het gaat hier om Steven Bergwijn, Owen Wijndal en Brian Brobbey.

De komst van Bergwijn leek lang een moeilijke zaak te worden, maar sinds afgelopen week lijkt er schot in de zaak te zitten. De raad van commissarissen hebben toestemming gegeven om het bod op Bergwijn te verhogen. Hierdoor kan er nu door Ajax snel gehandeld worden om de vleugelaanvaller te contracteren.

Het mogelijke vertrek van Haller biedt ook mogelijkheden voor Brian Brobbey. RB Leipzig staat open voor een verkoop van de spits, maar Ajax moet dan wel achttien miljoen euro op tafel leggen. Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar zijn bereid om aan dit bedrag te voldoen. Een eventuele nieuwe huurperiode van Brobbey behoort wellicht ook nog tot de mogelijkheden.

Tot slot toont Ajax dus ook weer interesse in Owen Wijndal. Ajax is druk op zoek naar een vervanger van Nicolas Tagliafico en lijkt deze in Wijndal gevonden te hebben. Vorige week werd echter door Valentijn Driessen gemeld dat Wijndal geen prioriteit is voor Ajax. Dit lijkt achteraf dus niet te kloppen.