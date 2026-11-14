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'Ajax wil in Brazilië shoppen en doet weer poging bij linksbuiten'

Rik Engelbertink
Jordi Cruijff
Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots

Ajax zou interesse hebben in vleugelaanvaller Tetê, wiens volledige naam Perivan dos Santos is. Hij speelt bij het Braziliaanse São Paulo. Eerder zou Ajax al geprobeerd hebben de jongeling binnen te halen en de Amsterdammers willen dat opnieuw gaan proberen. 

Onder meer São Paulo-volger Alexsander Vieira meldt dit, zo valt te lezen op X. Deze zomer zou Ajax al nadrukkelijk hebben nagedacht over de komst van de jongeling. Destijds schreven onder meer ESPN en De Telegraaf dat Ajax een huurdeal met optie tot koop wilde bedingen.

Tetê is een jeugdproduct van de club, waar hij momenteel aan het doorbreken is. Hij speelde achtmaal mee in het eerste. Bij de O20 van de club scoorde hij zesmaal en gaf hij drie assists in 38 duels. 

Ajax zou naast Tetê ook naar Ilyes Hamache kijken. Hij blinkt momenteel uit bij SC Cambuur. Ajax heeft met Oscar Gloukh, Abdellah Ouazane, Viktor Tsygankov en Simon Adingra al de nodige opties op de linkerflank.

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